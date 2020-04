Empresa provenientes de Cuautla, Morelos pide reparación por 300mdp del Relleno

Cuauhtémoc, Chih.- La Presidencia Municipal, a través de su secretario, Francisco Sáenz Soto, informó que recibió la petición por parte de la empresa que obtuvo la concesión del Relleno Sanitario y recolección para una indemnización por 300 millones de pesos, por la cancelación del acuerdo que lograron a finales de 2019. Integrantes de la organización ciudadana que solicitó el proceso de plebiscito explicaron que la solicitud no procede al no haber legitimidad activa y que sólo “tratan de extorsionar otra vez al Municipio”.

El presidente municipal, Romeo Morales Esponda, informó que la citada empresa, proveniente de Cuautla, Morelos, decidió ir en contra del Municipio, lo que contraviene con el escrito que la misma envió donde se desistía de emprender acción legal, documento que fue entregado a inicios de este año a la administración pública.

Luego de la desaprobación por parte de la comunidad, así como los procesos correspondientes, como la petición de un plebiscito por parte de un grupo ciudadano, el cual está detenido por la pandemia, la citada empresa dijo ya no estar interesada en trabajar en Cuauhtémoc, donde aseguraron, por escrito, que no reunía las características necesarias para poder desarrollar su función.

Por su parte, el secretario municipal, Francisco Sáenz, comentó sobre el particular que en este escrito, la empresa manifiesta el tema del menoscabo que pudiera generar alguna situación que el municipio generara en acción, “es un asunto que existe, es una concesión vigente, es una relación contractual, que ya el Ayuntamiento está haciendo el análisis para dar por terminado, a la fecha todavía es una relación contractual que existe y es un título vigente”, dijo.

Sobre los motivos que impiden la terminación de esta relación, destacó el funcionario que está firmada una suspensión temporal que tiene una vigencia de 30 días y una vez que la empresa procedió de tal forma, el Ayuntamiento tomará las acciones pertinentes para terminar con esa relación contractual.

Sobre la millonaria cifra que piden, el secretario consideró que es un “documento perdido. Ellos manifiestan una inquietud con relación a lo que se ha manejado, anexan un dictamen financiero, donde establecen la posibilidad de pérdidas por 297 millones de pesos, sin embargo, no se acredita en qué se darían estas pérdidas y la figura legal para el ejercicio de una acción, no es ésa”, afirmó.

Al respecto, Ángel Figueroa, abogado e integrante del grupo que promueve el plebiscito, expresó que esta petición tiene varias aristas a considerar:

“No existe ninguna legitimidad activa por parte de la empresa para demandar ninguna indemnización al Municipio, esto es porque en el título de concesión no existe ninguna cláusula de pena convencional para las partes y por lo tanto no existe ningún fundamento para demandar por ninguna cantidad al Municipio de Cuauhtémoc, no tienen ninguna base sólida, es sólo una argucia pública para tratar de extorsionar nuevamente a los cuauhtemenses”, afirmó.

El jurista destacó que obviamente le corresponderá defender al Municipio este caso y aseguró que como organización ciudadana estarán atentos para saber cuál es la conducta pública que asumen los nuevos funcionarios que hoy representan a la población.

Aunque se dieron cambios en el gabinete, tras la llegada del alcalde Romeo Morales, no se ha logrado la firma de un acuerdo mutuo para el término de la relación contractual con la empresa, no obstante, el documento que hiciera llegar a principio de este año, en el cual supuestamente se desistía de su intención de laborar aquí.