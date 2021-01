En dos semanas vacunarán a paramédicos

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- Jorge Flores, presidente del Consejo de Cruz Roja Cuauhtémoc, manifestó su inconformidad porque los paramédicos no fueron considerados en las primeras aplicaciones de la vacuna contra el Covid, sin embargo recibió información de que en dos semanas la recibirían.

“En cuanto supe que comenzaron a aplicar la vacuna en el Issste y en Imss, inmediatamente como Presidente me comuniqué a la ciudad de Chihuahua con la Cruz Roja Estatal, para ver por qué nuestros paramédicos no están entrando en la primera tanda. Me están informando que ya se habló con la Doctora encargada del Gobierno Federal en el Estado y con el encargado de Sedena en este programa; nosotros estaremos entrando en el segundo frente”, dijo.

En dicha fase denominada “primer respondiente” entrará todo el personal de emergencia y urgencias, donde se contempla a Cruz Roja Mexicana, que estaría iniciando en dos semanas.

Flores mencionó que los paramédicos debieron haberse contemplado desde el inicio para la aplicación de la vacuna anticovid, junto con médicos y enfermeras de los hospitales, ya que en lo que corresponde a personal de Cruz Roja Mexicana están prestando muchos servicios de traslado a personas contagiadas de Covid.

“Entendemos las políticas federales, se manejan de esa manera, pero creo que nuestros paramédicos corren tanto riesgo como los médicos y enfermeras”, dijo y agregó que se han incapacitado por parte del Imss cuatro paramédicos de Cruz Roja Cuauhtémoc, y afortunadamente ninguno ha caído en una situación grave.

