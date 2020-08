Entregan 185 despensas a músicos por falta de empleo

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- El Club de Leones de Cuauhtémoc entregó 185 despensas a familias de músicos que han dejado de recibir ingresos a causa de la contingencia, debido a la suspensión de eventos sociales.

Alfonso Fong, presidente del club de servicio, informó que se trató de alrededor de quince agrupaciones, donde cada uno de los integrantes recibió este apoyo, sin embargo dentro de los 185 beneficiarios también se contempló a meseros de salones de bailes y dueños de salones.

El gremio musical en general y quienes prestan sus servicios para realización de bailes y diversos eventos sociales, atraviesan por una problemática económica muy fuerte.

“Sabemos que ya tienen tiempo sin trabajar, así como nosotros con el salón Club de Leones que tiene alrededor de cinco meses ya cerrado. Esto es una ayuda, poco, pero tratamos de echarles la mano”, mencionó Fong.

En un inicio la meta era repartir 150 despensas, sin embargo dada la necesidad llegaron a repartir las 185 durante este jueves.

Los apoyos llegaron desde el banco de alimentos y a través de la iniciativa de Activación Ciudadana, a donde se unieron tanto Club de Leones como varios organismos sociales y empresariales, para no duplicar la ayuda con motivo de la contingencia y el desempleo general que trajo a la población.

El recién electo Presidente del Club de Leones, dijo no tener un estimado de la pérdida económica que la situación ha generado en el ámbito de la música y salones de eventos, no obstante se trata de cinco meses en los que no han podido laborar.

“Nos quitaron los mejores meses del año, donde más eventos hay, como las graduaciones”, expuso y comentó que procurarán continuar con la entrega de despensas.

Mientras tanto Club de Leones continúa con la colecta de alimentos, pues hay un número de familias a quienes las entregan de manera puntual cada mes. Además buscan apoyar a quienes se acercan con necesidad de alimento.

Se pide que los donativos sean alimentos no perecederos y quien desee sumarse a la causa puede a las oficinas del Club que se ubican sobre la calle Once, entre Allende y Morelos, de lunes a sábado, en un horario de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas.





