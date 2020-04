Envía mensaje alcalde de Guerrero, tras confirmación del primer caso en el municipio

Cuauhtémoc, Chih.- El alcalde de Guerrero, Carlos Comadurán Amaya, envió un mensaje a los habitantes del municipio, tras confirmase el primer caso positivo a COVID-19 en aquella región y pidió a los guerrerenses tener calma, pero ser responsables ante este primer aviso de la enfermedad, al tiempo que anunció la colocación de tres túneles sanitizantes.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

“Es algo que todo mundo sabíamos que iba a llegar y que probablemente lleguen más casos”, dijo, a través de una transmisión vía internet desde el palacio municipal, en donde detalló que el paciente que resultó positivo es nacido en Guerrero, pero radica en los Estados Unidos de Norteamérica, vino a su comunidad de origen y ahí comenzó a sentir malestar, por lo que se internó en un hospital de la capital del estado.

Afirmó que el paciente refiere no haber tenido contacto con más gente en la región, por lo que pudiera no haber cadenas de contagio, no obstante, dijo el presidente Comadurán, es un llamado de alerta a la población para que no desatiendan las restricciones que se han dado por parte de las autoridades estatales y federales, pues recalcó: “es una primera llamada, no para crear caos, pero sí para hacer caso, quédate en casa”.

Comentó que habrán de adquirir tres túneles sanitizantes, uno de ellos se colocará en la cabecera municipal, en donde hay acceso a oficinas y puntos donde se hacen trámites legales y bancarios, así como un segundo para La Junta y el tercero, posiblemente en Tomóchi, por ser los tres centros poblacionales más grandes del municipio.

Otro de los puntos que abordó, es con respecto a las despensas, pues refirió que hay gran inquietud por parte de los habitantes, a quienes pidió no adelantarse y no enlistarse en vano, pues el programa vendrá en coordinación con el Estado, por lo que se habrá de atender a quienes realmente tienen necesidad.

Finalmente, Carlos Comadurán expresó: “estamos en contacto permanente con el sistema de salud, los vamos a mantener informados, la situación no es para alarmarnos, pero sí es para poner los focos en amarillo, Guerrero, no es inmune al COVID, es importante que si detectas a personas que lleguen de los EUA, nos des aviso a la presidencia ya que tenemos la forma de aislarlo de manera pacífica o como sea necesario”, concluyó.





Te puede interesar:









Local A la deriva mil 500 animales del Zoológico, urgen apoyos

Local Buscan recaudar 500 mil pesos para equipar a personal del Hospital Central