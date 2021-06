Esperan se estandaricen lluvias para beneficio del frijol en Cuauhtémoc

Aunque las lluvias prácticamente no han tenido presencia en la zona urbana de la ciudad, sí se han presentado en algunas comunidades. Se espera se estandaricen las precipitaciones, pues estamos en época de siembra de frijol

Carolina Jiménez, directora de Desarrollo Rural, comentó que tradicionalmente se siembran 11 mil hectáreas, pero el año pasado sólo se sembraron 6 mil y de estas se perdieron 2 mil.

“Hemos tenido algunas lluvias puntuales, no se ha homogeneizado en todo Cuauhtémoc. En algunos municipios los productores están en tiempo de sembrar su frijol, así lo determinan también las aseguradoras, pues no habría heladas al concluir el ciclo”, comentó.

Lo anterior en relación a los productores de riego, quienes de no poder sembrar el frijol por el retraso de lluvias, aún tienen la opción de utilizar sus hectáreas para avena.

“Hay productores que dicen que definitivamente no van a sembrar, no tanto por el clima sino porque el año pasado fue malo: no hay semilla, no hay recurso, no tuvieron la suficiente liquidez para enfrentar un nuevo ciclo. Los temporaleros no tienen financiamiento”, explicó.

La Directora de Desarrollo Rural mencionó que el año pasado fue un ciclo complicado por la sequía donde la superficie sembrada fue muy baja, no obstante este año se mantiene la esperanza de superar lo del 2020.

La falta de cosecha de frijol en Cuauhtémoc y la región obliga a que tenga que comprarse en otros estados o bien importarlo, lo que conlleva gastos de traslado y por ende aumenta el precio del kilo para los consumidores.