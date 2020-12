Excluyen a menonitas en materia electoral; tercera cultura mayoritaria

CUAUHTÉMOC, Chih.- La comunidad menonita, emblemática en Cuauhtémoc por ser la tercera cultura mayoritaria en la zona, no es considerada grupo étnico por parte de Inegi, por lo tanto no se exige su inclusión en los procesos electorales, tal y como sucederá en el presente proceso con los 4 pueblos originarios de Chihuahua, que por primera vez aparecerán en las boletas como obligación para los partidos políticos.

Gerardo Macías Rodríguez, consejero electoral, explicó que aún y cuando para los habitantes de esta zona es evidente que conforman un sector importante, sin embargo, dentro de los registros del Instituto Nacional de Geografía y Estadística no se les segmenta como tal, lo que impide saber con certeza cuántos menonitas hay, pues además su denominación es de carácter religioso y no étnico.

De acuerdo con el documento “Programa Sectorial Programa Sectorial Chihuahua Vive con los Chihuahua Vive con los Menonitas”, emitido en 2016, la población de este grupo etario se encuentra residiendo en tres zonas principales: Cuauhtémoc, Riva Palacio, Namiquipa y Cusihuiriachi, con una población aproximada de 37 mil 140 habitantes; Ascensión, Buenaventura, Nuevo Casas Grandes, Janos y Villa Ahumada, con 6 mil 813 habitantes, y Ojinaga, Aldama y Camargo con mil 630 pobladores.

Hasta la fecha se han sustraído de la participación política, pues nunca ha habido un candidato de este sector de la comunidad, pese a que han habido intentos por parte de los partidos de acercarse e invitar a miembros distinguidos de la población, sin embargo, por costumbres y tradiciones no se acercan mucho a este tipo de actividades.

Macías Rodríguez expresó que, por primera vez en la historia, por ley, los partidos tendrán que postular a habitantes de los pueblos originarios de manera obligada, al menos en 22 municipios, principalmente en aquellos en los que hay alta población indígena, incluyendo Cuauhtémoc.

Los menonitas no se han identificado nunca como grupo étnico y como tal, no se les considera, “lamentablemente para poder aplicar medidas, en las encuestas que realiza el Inegi no existen como denominación, los encuestadores preguntan ¿te consideras indígena?, mas nunca les preguntan si pertenecen a un grupo étnico”, explicó el consejero.

Explicó que sería interesante el reconocimiento de todas las etnias de la entidad, para poder así implementar acciones a favor de ellos que sean visibles en próximos procesos electorales.

Con respecto a la población de las cuatro etnias con presencia en la entidad, pimas, rarámuri, tepehuanes y guarojíos, detalló que en 10 municipios de la entidad tendrán dos posiciones por cada partido en la propuesta de regidurías, como mínimo.

En 20 municipios más, entre los que se incluyen Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Chihuahua y Ciudad Juárez, deberán proponer cuando menos a un indígena por planilla, pero también habrá de representación proporcional, por lo que estiman habrá arriba de 40 funcionarios de este sector.

Las diputaciones, sobre todo la del Distrito XXII, con cabecera en Guachochi, todos deberán postular a un habitante indígena, así como en la representación proporcional, ya sea hombre o mujer, que corresponda a alguna de las cuatro etnias.

