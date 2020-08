Exige Alcalde mejora de atención en el Imss de Cuauhtémoc

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- El alcalde Romeo Morales envió en mensaje al Delegado estatal de Seguro Social, Arturo Bonilla, exigiéndole que mejore los servicios de la Clínica número 16 del Imss, y anunció la creación de un comité de salud para resolver problemáticas de derechohabientes como la negativa de estudios de resonancia magnética y tomografías. "Necesitamos directivos que innoven y realmente gestionen".

Expuso que en su pronunciamiento pasado se dirigió a la directora del Imss, Gabriela Batres, y pidió que “la situación no se manipule”, pues su respeto y reconocimiento están para médicos, enfermeras e internistas, así como para “los héroes” del área Covid-19.

Dijo estar en contra del sistema del Imss cuyos recursos humanos no crecen y su infraestructura está obsoleta en relación al crecimiento del número de derechohabientes, pues la Clínica 16 recibe pacientes de toda la región, desde municipios como Gómez Farías, Guerrero, Madera, Santa Isabel y muchos más.

“Díganme ustedes si es justificación que no haya oftalmólogo en la Unidad. Las razones administrativas a nosotros derechohabientes creo que no nos interesan. Doctora Batres: no nos interesan, necesitamos que otorguen un servicio de salud cómo debe de ser”, subrayó.

Al delegado Arturo Bonilla mandó decir: “lo invito a realizar las gestiones pertinentes y adecuadas. Me dirijo a usted por segunda ocasión, no está haciendo lo convenido ni lo correcto, tiene que hacer las gestiones para poder brindar un mejor sistema de salud, que no falten los insumos”.

Expuso que en la Clínica 16 del Imss en Cuauhtémoc el administrador “es otro que está muy lejos de cumplir”, mientras que la subdirectora médica “únicamente está bateando los problemas”.

Romeo Morales manifestó que sólo está señalando a tres personas que si fueran relevadas, el sistema cambiaría “porque ya está nocivo”.

“Ya estuvo bueno de la falta de insumos y medicamentos. No toleraremos más, lo dejo muy claro: si no estamos en las condiciones, no pagaremos por un servicio que no se nos está otorgando”, expresó en referencia a su declaración anterior de que la Presidencia Municipal dejaría de pagar 400 mil pesos mensuales por concepto de cuotas de 976 empleados al Seguro Social.

Este jueves anunció la creación de un comité de salud que vigilará exclusivamente la problemática en la atención a los derechohabientes, donde prevé incluir a un sacerdote, un pastor, un ministro y un profesor.

“Señor Delegado: tenemos insatisfacción con las migajas que nos dan. Este municipio va a hacer lo que le corresponde para proteger a todos los derechohabientes que le corresponden”, puntualizó.

El Presidente Municipal destacó que el Imss de Cuauhtémoc surte a medias las recetas y si los pacientes solicitan una resonancia o una tomografía, les dicen que “no hay presupuesto”, por lo que parte de las actividades del comité sería tener un presupuesto para pagar esos estudios, y se obligará al Seguro Social a reembolsarlo a la brevedad. Lo mismo con los medicamentos.

“Ya estuvo bueno que estén atentando contra la salud. Hoy nos estamos convirtiendo en un vigilante fuerte de la salud, Señor Delegado”, mencionó.

Posicionamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Chihuahua:

Respecto a las declaraciones emitidas este jueves por el alcalde en funciones de Cuauhtémoc, Romeo Antonio Morales Esponda, la Oficina de Representación Chihuahua, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informa lo siguiente:

Se está en total apertura para escuchar y atender directamente las inquietudes del munícipe, en torno al servicio que actualmente el Instituto brinda a sus trabajadores asegurados y sus familiares derechohabientes en el Hospital General de Zona No. 16 en la ciudad de Cuauhtémoc.

El lunes pasado, tras conocer el posicionamiento del edil, se hizo un contacto vía telefónica con él, quien no estuvo en posibilidades de atender el llamado del titular de esta representación, doctor Arturo Daniel Bonilla y Calderón. Por lo que, al momento se está en espera de entablar dicha comunicación.

El Instituto busca en todo momento dar seguimiento y solución a las situaciones que aquejan a su derechohabiencia, por lo que, reitera, es importante buscar el diálogo y el entendimiento con las autoridades de la región.

El IMSS refrenda su compromiso de velar por el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de medios de subsistencia, los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo a sus derechohabientes, así como el otorgamiento de una pensión establecida en los términos que establece la Ley.





