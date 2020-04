Exigen ciudadanos que municipios compren reactivos para COVID-19

Cuauhtémoc, Chih.- Ante la nula existencia de reactivos para probar que en Cuauhtémoc existen portadores de COVID-19, por parte de sector público y privado, ciudadanos se han organizado para exigir que sean las administraciones municipales, las que adquieran este tipo de pruebas, con las cuales se pueda lograr tener un monitoreo preciso de la enfermedad y su avance en esta comunidad y la región.

A través de un escrito, el abogado Ángel de Jesús Figueroa, externó su preocupación y la de un grupo de personas y destacan lo siguiente:

“Durante estos días, varios amigos y conocidos se han comunicado conmigo para solicitarme orientación de dónde acudir para realizar para sí mismos o para familiares la prueba del Covid19, por lo que consultando e investigando tanto con el sector público y privado me encuentro con una realidad que debe preocuparnos y ocuparnos a todos, ya que en nuestra región (Cuauhtémoc y todos los municipios de la Sierra) NO existen reactivos ni en el ámbito público ni en el privado, y en ese sentido el sector salud está rebasado; por lo que propongo que de manera inmediata en lo local, el gobierno municipal de Cuauhtémoc y de los demás municipios gestionen o adquieran los reactivos necesarios y se empiece a realizar pruebas a todo aquel que presente algún síntoma "equiparable"; pues es por lo menos "poco creíble" que no exista ningún caso detectado o confirmado, máxime que está región tiene una relación muy intensa con los EUA a través de todos nuestros familiares y amigos trabajando en aquel país, y con Canadá a través de la comunidad menonita, por ello PROPONGO que los diversos grupos de Cuauhtémoc, cámaras empresariales, sindicatos, clubes de servicio y en general los ciudadanos presionemos para este propósito. Sostengo que debe ser en lo local porque evidentemente para nuestra triste realidad no incidimos en las decisiones de los otros órdenes de gobierno siendo realistas.

¿Qué opinas? Atentamente: Ángel Jesús Figueroa.

Si crees que está propuesta es correcta puedes compartirla. Gracias por tu atención.”

A la fecha, solo a dos personas se les ha aplicado la prueba, al menos de manera oficial por parte del sector salud, ambas, afirma la institución, han resultado negativas, sin embargo, hay incredulidad por parte de la sociedad en torno a la cantidad de personas que podrían estar infectadas y que por no tener reactivos, no se conoce.





