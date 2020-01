Exigen productores de frijol pagos atrasados

Cuauhtémoc.- Productores de frijol exigieron el cumplimiento en el pago de la cosecha de frijol que les adeudan desde 2017. Los campesinos mantuvieron tomadas las instalaciones de la integradora del ejido 6 de Enero, en donde afirmaron que no dejarán salir el producto, si no se les liquida lo que se les debe.

Ignacio Morales, presidente de la Unión de Ejidos Teporaca, explicó que la problemática surgió hace tres años, cuando ellos entregaron la producción y no todos recibieron su paga, creando problemas y desatando manifestaciones en las instalaciones de la caseta de peaje, que motivaron que algunos de ellos fueran incluso detenidos por la toma del punto de cuota.

Desde entonces, se adeudan 450 mil toneladas de ser pagadas a un grupo de productores que se presentaron en las instalaciones de la acopiadora en donde también llegaron tres unidades de la Policía Federal.

“Es el último escalón que hay, hemos ido a México, se ha ayudado, pero ya hay un final, donde algunos compañeros que no han recibido su pago, entonces vamos a estar en resistencia, porque sería injusto que ese producto a donde vaya, antes no se les haya pagado a los productores”, destacó el líder, quien expresó que no comprenden por qué el Gobierno envió a las fuerzas federales, sin entender que lo que necesitan es ayuda para recuperar aquello que invirtieron hace casi tres años.

Desafortunadamente son pocos los campesinos que aún desean cultivar, ya casi no hay jóvenes en el campo que quieran arriesgarse, sobre todo cuando observan a sus padres, lo que deben pasar para poder recibir el pago de su cosecha.

Morales comenta que en muchas ocasiones esta falta de pago representa no sólo la deuda, sino los problemas en casa con la familia, el reclamo por no llevar el ingreso al hogar, el que sus hijos deban abandonar la escuela por no poder pagarla o incluso el divorcio.

Destacaron que permanecerán en la integradora hasta que se les dé respuesta de pago a la deuda que se tiene desde 2017.





