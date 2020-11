Fallecer en casa, la única opción en la zona serrana

CUAUHTÉMOC, Chih.- El director del Centro de Salud de Madera, Fabián Moya, informó que no pueden tener funciones de hospital Covid, por lo que no sólo Madera sino toda la sierra tiene que enviar a las personas con síntomas a Cuauhtémoc, al Hospital General Javier Ramírez Topete.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

En los últimos días han hecho llamadas para ver si hay disponibilidad de camas y ante la negativa, se han visto obligados a enviar a los pacientes a morir en casa. Expuso que al menos ocho personas de menos de 50 años han perdido la vida y contaban con síntomas, no obstante no se les pudo aplicar una prueba para determinar que el deceso fue por Covid-19.

“Hablamos y de hecho (nos dicen) no pos no hay, y ¿qué hay que hacer? no, pues morir en casa. Así tan crudo como se oye”, expresó el médico.

Agregó que las ocho personas fallecidas que puede contabilizar de los últimos días son casos raros porque se trata de personas de 45 a 50 años, incluso más jóvenes, y "no sabes a qué echarle la culpa”.

Los casos, agregó, se “quedan en el limbo”, pues no puede saberse la causa real de muerte debido a que no hay forma de someterlos a pruebas Covid.

“Nos ha pasado en ese aspecto (que nos dicen) sabes qué: no se han desocupado camas, estamos saturados, no hay más qué hacer. Le dice uno a la gente: sabe qué, lamentablemente ni en particulares ni en hospitales públicos están recibiendo pacientes y pues hay que esperar, y en esa espera hemos tenido dos o tres fallecimientos”, indicó.

Por lo anterior instan a la gente a no salir y si ya están enfermos sólo queda esperar que no se trate de algo grave, pues no hay camas ni materia prima para atenderlos.

En el Centro de Salud de Madera cuentan con un cubículo para consultorio, donde tienen dos camas, un tanque de oxígeno y un carro de reanimación. Ahí pasan a pacientes con síntomas de Covid-19 pero no pueden permanecer ahí porque hay que recibir a otros.

La categoría que este hospital tiene es “Centro Avanzado de Salud” y en el futuro cambiará a hospital comunitario, con una inversión que está por ejercerse por parte del Estado. Se le adicionará un quirófano, doce camas y áreas de urgencia y consulta.

Fabián Moya reconoció que la gente de Madera en general ha acatado las restricciones desde el inicio de la pandemia, sin embargo se ha concientizado más en las últimas semanas y a partir de las 7 de la tarde ya no se ve a personas en las calles.

Te puede interesar:





Local Diputados federales de Morena votaron a favor del Presupuesto de Egresos

Local Diabetes, hipertensión y obesidad, principales causas de comorbilidad

Local Aprueban anteproyecto de la Ley de Ingresos 2021 para el Municipio