Fallecimientos por Covid en Cuauhtémoc, son muchos: Alcalde

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- El alcalde Romeo Morales aseguró que para la población que tiene el municipio, los 47 fallecimientos reportados hasta el momento a causa del Covid-19, son muchos, lo que calificó como preocupante, por lo que llamó nuevamente a la población a tomar conciencia.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el dato histórico del municipio en casos positivos es de 646, lo que representa para el Presidente Municipal, quien es médico de profesión, un dato alarmante.

“Este problema del Covid-19 a nosotros nos llamó un tanto tarde, podríamos llamarlo así. Ahorita estamos en un punto muy alto. Los datos acumulados de los cuales han fallecido 47 personas, que son muchas para un problema de Covid y para la población que tenemos”, indicó.

Expuso que es necesario que la gente realmente tome conciencia del problema que se está viviendo, extremando las precauciones para enfrentar esta situación fuerte y difícil, para la protección de todos.

Recordó que en estos días se manejó un brote en la empresa papelera de Anáhuac, que a su punto de vista “no fue brote”, pues argumentó que las condiciones para ello es el tiempo, el lugar y la cercanía de las personas, sus relaciones estrechas.

“En este caso no se dieron las condiciones y se descartó el brote. Eso no quiere decir que no haya casos de Covid, porque así como hay en la papelera hay, por ejemplo, en los hospitales, compañeros y amigos míos, médicos especialistas”, expresó.

Morales recordó que al interior de la Presidencia Municipal hubo muchas dudas de si hacían el Grito de Independencia con o sin público, no obstante se tomó la medida más responsable, “salir y dar el grito únicamente mediante transmisión en vivo”.

Lo anterior con el objetivo de evitar aglomeraciones y sostuvo que en la Alcaldía estuvo la gente necesaria y “no hubo cena, no hubo nada. Sólo unos dulcecitos, algo ligero, para que la gente luego luego se retirara”.

En la empresa papelera de Anáhuac, perteneciente a Copamex, de 17 casos positivos subió a 18 luego de los últimos exámenes aplicados al personal, como parte de las medidas para reforzar el aspecto sanitario y evitar la propagación.

