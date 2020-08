Familia de comerciante desaparecida aumenta recompensa

Cd. Madera, Chih.- Oyuki Silva informó que sus familiares completaron una bolsa de 300 mil pesos para ofrecerlos de manera adicional a la recompensa de los 200 mil pesos que ofrece la Fiscalía General del Estado, para quien aporte información para la localización de su madre, la comerciante Ignacia Alicia Rivas Corral.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

La señora Ignacia Alicia Rivas Corral, de 61 años de edad, fue vista por última vez el 19 de junio del año en curso en la ciudad de Madera. Es una conocida comerciante de joyería, cuyo vehículo fue localizado abandonado el día de su desaparición.

Luego de dos meses, su hija, la joven Oyuki Silva, recorrió medios de comunicación locales donde informó a la población que su familia ofrece 300 mil pesos más a quien ayude a encontrar a Ignacia Alicia, destacando que la Fiscalía fue muy enfática en que informara que ese dinero lo aporta la familia.

De esta manera serían un total de 500 mil pesos los que hasta el momento suman la recompensa.

Foto: Maribel Alba | El Heraldo de Chihuahua

A través de su red social en Facebook, Oyuki Silva sigue suplicando a quienes tienen privada de la libertad a su madre para que la liberen, alertándoles a no manchar sus manos con la sangre de una mujer buena.

Asegura que su madre es inocente, creyente y que su familia daría todo para que la regresaran, sin investigación alguna.

“Me duele pasar por su cuarto, ver su ropa, ver su Biblia sus fotos. Me duele llegar a su casa y no verla. Por favor no manchen sus manos con una buena mujer, piensen las cosas aún están a tiempo de hacer lo correcto. Vean qué pueden ganar más regresando a mi mamá. No carguen la culpa de haber separado una familia”, expresó.

Días atrás compartió la siguiente expresión como si viniera de su madre, que fue casi 800 veces compartida en la red social: “¿Qué pecado cometí? ¿A quién ofendí o dañé para que me aborreciera al punto de Hacerme desaparecer? Mi historia es muy simple. Como la mayoría vengo desde abajo. Crecí feliz aunque con mucha necesidad. Esas mismas carencias me impulsaron a luchar a trabajar para cumplir mis sueños. He tratado de ser una mujer fuerte ante las tormentas, sensible con los sufrimientos de mi prójimo, pero de lo que realmente me siento orgullosa y bendecida es del amor por Dios y su benevolencia en mi vida. Siempre lo he dicho: yo no le temo a la maldad humana pues sé que más allá del sol. La justicia divina es certera y Dios cumple sus promesas y protege a sus siervos. Podrán apagar mi voz, lastimar mi cuerpo pero el amor y la fidelidad en Dios seguirá intacta. Dios es bueno y siempre nos tiene algo mejor que nuestros propios planes”.

Foto: Maribel Alba | El Heraldo de Chihuahua

La comerciante es parte de una ola de desapariciones que se registraron en MAdera, entre ellas la de José Alfredo Vázquez Fernández, “Pepe Vázquez”, exalcalde del municipio y actual presidente de la Junta de Aguas, quien fue privado de la libertad el 24 de junio y localizado el 21 de julio.

Así mismo, la maestra Laura Yadhira Caraveo Guzmán, fue privada de la libertad el 14 de julio y localizada el 8 de agosto.

De ninguno de estos dos casos la Fiscalía ha ampliado detalles.

Te puede interesar: