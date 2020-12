Llegan refuerzos a Temósachi, cuentan con tan sólo 6 policías

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- El alcalde de Temósachi, Humberto Varela, informó que esta semana arribaron al municipio fuerzas de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, sin embargo desconoce cuántos son. Expuso que el municipio continúa con una fuerza policiaca de apenas seis agentes y hay al menos cuatro más en preparación.

En entrevista con El Heraldo de Chihuahua fue abordado sobre la presencia de elementos estatales, a lo que respondió que son elementos federales los que están reforzando la seguridad del municipio, no obstante él no hizo una solicitud del apoyo.

“Desconozco si están patrullando todo el municipio, pero lo que está aquí en la cabecera digamos que sí es fácil de detectar, puesto que no está uno acostumbrado a tanto movimiento”, mencionó.

Varela expuso que de momento no tiene comentarios o quejas de la ciudadanía respecto al arribo de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, quienes llegaron con él y se pusieron a la orden, no obstante no tuvo un aviso previo de que arribarían al municipio.

Desde hace meses la Dirección de Seguridad Pública Municipal permanece con seis elementos, lo que prevalece a la fecha, no obstante han llegado solicitudes para ocupar vacantes, cuatro, al menos, quienes están en capacitación y posteriormente serán sometidos a las pruebas necesarias para que ejerzan de manera oficial, entre éstas exámenes de confianza.

Los seis policías están desde los últimos días en que Carlos Ignacio Beltrán Bencomo fue presidente municipal, quien fue encontrado sin vida el 30 de septiembre. Humberto Varela era el alcalde suplente, por lo que asumió el encargo.

Varela comentó que no se imaginó llegar a ser alcalde, no obstante ha significado para él un honor. Expresó que ha recibido buenos comentarios de la gente, “dentro de lo malo o lo triste, está la aceptación de la gente”.

Sobre la labor de su antecesor expuso que no hay quejas de la población, sino todo lo contrario, se han acercado a darle buenos comentarios de Carlos Ignacio Beltrán y a explicarle pláticas que habían sostenido con él sobre ciertas peticiones o proyectos.

La poca policía que hay en Temósachi se debe a que el propio Beltrán Bencomo había realizado despidos de agentes que presuntamente estaban relacionados con el crimen organizado, según dio a conocer el fiscal César Peniche en su momento.

Lo anterior habría derivado en una represalia en contra del alcalde, lo que derivó en su privación de la libertad y posterior homicidio.

