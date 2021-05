Firma Loera el Pacto por la Transformación del Campo Chihuahuense

Cuauhtémoc, Chih.- Juan Carlos Loera, candidato a gobernador de Morena, firmó en esta ciudad el Pacto por la Transformación del Campo Chihuahuense, que consiste en 50 puntos de apoyo al campo que, dijo, se resumen en 12, y que abordarán pendientes como el desabasto de agua.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Durante un concurrido mitin en el Parque San Antonio, sostuvo que gracias al Programa Sembrando Vida se evitó una afectación de la sequía mayor en la zona serrana, con 20 mil beneficiarios, "pero hace falta que se complete esa gran obra de la Cuarta Transformación con políticas locales".

Mencionó que "va a dejar el pellejo para conseguir con el Gobierno Federal lo que el campo necesita".

Atenderá, dijo, a todos los productores, grandes y medianos, ganaderos y agricultores, partiendo de la atención a la emergencia de la sequía que ha provocado la muerte de ganado y la pérdida de cosecha, por lo que al asumir la Gubernatura implementará un plan de emergencia para darle prioridad.

Mario Delgado, presidente de Morena, aseguró que Morena ha cumplido lo que ha prometido, pues en dos años y medio "un Presidente honesto" ha logrado beneficiar a millones. "Por eso hay que lograr que el próximo 6 de junio gane nuestro movimiento; ¿Qué sigue? ¿Morena o la robadera?".

Lupita Pérez, candidata a Alcaldesa, declaró que a Cuauhtémoc arriba gente de todo el país a buscar empleo, sin embargo al recorrer las calles se observa la inequidad, por lo que es necesario aliados para resolver las problemáticas del agua y atención médica, entre otras demandas. Solicitó a Mario Delgado ser parte de la solución y el padrino de su administración, lo que Delgado aceptó y la llamó ahijada.

Yako Rodríguez, candidato a Diputado Federal por el Distrito 7, dijo en su discurso que celebra que el futuro gobernador se comprometa con el campo, pues es desoladora a condición en que se encuentran las comunidades rurales, con extremas necesidades.

Doce Compromisos para la Transformación del Campo Chihuahuense:

1.- Vamos a dirigir el ordenamiento sostenible y justo de los recursos naturales, comenzando por el agua. No más corrupción, no más concentración de concesiones de agua en pocas manos, no más huachicoleo, no más pozos piratas.

2.- Fortaleceremos a los productores agrícolas de las comunidades indígenas y serranas con obras de siembra y cosecha de agua, dotación de pies de cría, aperos de labranza y mejoramiento de semillas nativas. Esto en apoyo a la soberanía alimentaria de las comunidades.

3.- Complementaremos el programa Sembrando Vida, agregando de 5 a 10 mil productores más.

4.- Junto con los productores temporaleros vamos a gestionar apoyos federales y destinaremos apoyos del Gobierno del Estado para que puedan adquirir semillas, fertilizantes y otros insumos a precios competitivos para que sigan produciendo alimentos básicos para todo el país. Vamos a lograr que se incremente el límite máximo de hectáreas para recibir apoyos y subsidios, de acuerdo a las características agrarias de Chihuahua.

5.- Vamos a dirigir el ordenamiento sustentable y justo de los recursos naturales, comenzando por el buen aprovechamiento del recurso natural más importante “El Agua”, insisto no más corrupción, no más huachicoleo, no más pozos piratas. Vamos a limitar la frontera agrícola para cultivos con alta demanda de agua.

6.- Apoyaremos a la agricultura de riego evitando la concentración de concesiones de agua. Pondremos en marcha programas de eficientización y tecnificación del del riego, de diversificación de cultivos con menor huella hídrica, buscando cadenas que agreguen valor a los productos agropecuarios.

7.- Promoveremos un pacto entre el Gobierno Federal, la CFE y los productores para la implementación de la Ley de Energía para el Campo que establezca tarifas eléctricas competitivas para pozos legales y para la cadena de frío de la manzana.

8.- Fortaleceremos un Fondo de Garantías Líquidas para proyectos del sector agropecuario, sobre todo empresas sociales, que brinden mayor sustentabilidad.

9.- Construiremos una Planta Deshidratadora en Delicias y centros de acopio de leche para los pequeños productores para que el programa de precios de garantía y de compra por parte de Liconsa los favorezca.

10.- Vamos a mejorar la productividad de la ganadería chihuahuense, sobre todo del sector social, con inversiones conjuntas que apoyen su capitalización, el mejoramiento genético, la resiembra de pastos adecuados, la sanidad e inocuidad, la ampliación de la infraestructura, la construcción de cadenas de valor. Iniciaremos un programa de apoyo a la modernización de rastros.

11.- Impulsaremos la agroindustria para agregar valor a los productos agropecuarios y para producir bienes de capital para las diferentes ramas, por ejemplo, apoyaremos la construcción de fábricas de mallas antigranizo, de tractores, implementos y accesorios agrícolas, siguiendo la vocación de mis colegas los industriales metal-mecánicos de esta próspera región.

12.- Con la participación del Gobierno Federal y de las empresas y productores agropecuarios del estado vamos a hacer valer los derechos laborales y sociales de las personas jornaleras agrícolas: alimentación, salud, vivienda, educación, seguridad social.

Te puede interesar:

Noroeste Morena llena de lonas donde Federación da apoyos: Paty Terrazas

Noroeste La Diputada 4x4 que busca la reelección en el Distrito 13

Noroeste Se prevé una fuerte migración de fauna por sequía extrema