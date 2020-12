Gana maestra de Norogáchi concurso “Prácticas Educativas Innovadoras frente al Covid-19”

Cuauhtémoc, Chih.- Recorriendo las rancherías de la zona de Norogachi, municipio de Guachochi, con su laboratorio ambulante, la maestra Aida Lissete Holguín González, pudo llevar la ciencia a sus estudiantes, rarámuris, quienes, a pesar de la pandemia que los mantiene lejos de las aulas, pudieron comprender, de forma práctica, de biología, física y química, con su programa “La ciencia no es ciencia, sin experimentar”. El proyecto fue reconocido, con primer lugar en el concurso nacional “Practicas Educativas Innovadoras frente al COVID-19”.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

La maestra ha sido docente de ciencias desde hace 10 años, en la Secundaria Técnica 85, en donde imparte Biología a primer grado, Física a segundo y Química a tercero, sus alumnos son de comunidades rarámuri que se ubican en toda la zona serrana y que se alojan durante el curso, en el albergue ubicado en Norogáchi, tomando clase en esta población.

Foto: Cortesía | Maestra Aida Foto: Cortesía | Maestra Aida Foto: Cortesía | Maestra Aida Foto: Cortesía | Maestra Aida Foto: Cortesía | Maestra Aida Foto: Cortesía | Maestra Aida

Cuando los estudiantes debieron irse a casa por la pandemia, comenzó a notar que los cuadernillos que emitió la Secretaría de Educación, se los regresaban vacíos, se preocupó mucho y siendo ella una apasionada de la ciencia, que gusta de hacer su clase práctica, más que teórica, decidió que tenía que hacer algo.

“Yo me gradué con mención honorífica de la Normal, precisamente mi documento tiene la leyenda -La ciencia no es ciencia sin experimentar-, así que me decidí que no podía quedarme así y tomé mi laboratorio ambulante y me fui a buscar a mis alumnos”, explica la maestra Aida.

A bordo de su vehículo particular, cargó con el microscopio, compró un lente especial que convierte su celular en un instrumento científico que amplifica imágenes, tomó materiales y emprendió un recorrido por las comunidades, en busca de sus estudiantes.

“Los más pequeños les dan miedo los aparatos, pero los de segundo y tercero, se ponían muy contentos, porque saben que me gusta mucho hacer experimentos”, platica la maestra, quien considera que el lado positivo de la situación, fue que sus alumnos comenzaron a responder los cuadernillos, “hemos tenido más acercamiento, el llegar a sus casas, son muy hospitalarios y se sienten queridos, saben que me importan y ponen más atención a su educación”, explica.

Experimentos simples y hasta un alambique, fueron elaborados este ciclo por los ávidos estudiantes de la maestra Aida, que quizá enfrentaron un año académico diferente, pero con el apoyo decidido y su sed de conocimiento, lograron un excelente resultado.

Su modo de trabajo pronto se dio a conocer y le invitaron a participar en el concurso nacional Prácticas Educativas Innovadoras frente al COVID-19, en el que participaron 323 docentes y se premiaron 7 prácticas en 4 categorías y se otorgaron 2 menciones honoríficas.

La convocatoria fue emitida por CLASE, Coppel, Fondo Unido- United Way México, Fundación Alejo Peralta, Fundación Compartamos, Fundación FEMSA, Fundación Televisa, Promotora Social México y el Tecnológico de Monterrey lanzaron una convocatoria para encontrar y reconocer las mejores prácticas educativas a nivel preescolar, primaria baja, primaria alta y secundaria.

Los docentes o instituciones educativas podían participar en 4 categorías de la convocatoria “Prácticas Educativas Innovadoras frente al COVID-19”.

“Nuestros estudiantes están deseosos de aprender cosas nuevas cada día, aprendizajes que les sean útiles en la vida diaria”, afirma.

Su ejemplo, sin duda es inspirador, pues a ella nada la detuvo para llevar el conocimiento hasta sus estudiantes, mostrando que su vocación es auténtica y, sobre todo, necesaria en un momento en el que la humanidad la necesita más que nunca.

Premios que recibirán:

Diplomado virtual de Innovación Educativa en el Tecnológico de Monterrey.

Una tableta digital para cada uno de sus alumnos y alumnas o una estación de lavado de manos para la escuela en la que imparte clases.

Presentación de la práctica en la Cumbre de Líderes en Acción por la Educación CLASE

Publicación y difusión de la práctica en las “Memorias CLASE 2020”.

Difusión de la iniciativa en medios masivos tradicionales y digitales.

Te recomendamos:

Local

Local