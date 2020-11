Ganaderos, desarmados para conservar el ato

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- El presidente de la Asociación Ganadera de Cuauhtémoc, Jaime Ochoa Trevizo, aseguró que los productores están “completamente desarmados” para conservar al menos el 50% del ato ganadero, pues no hay programas gubernamentales que los apoyen.

Existía la esperanza de que la federación los apoyara al menos con programas de suplementos y posturas para los animales, sin embargo explicó que se comunicó vía telefónica con el diputado federal Eraclio Rodríguez, quien le comentó que hasta el momento no se ha generado algún programa emergente, dada la desaparición del fideicomiso con el que Financiera Rural les daba créditos a los ganaderos.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

“Es el año más difícil de la historia que conocemos. Las personas mayores de 60 u 80 años no habían visto un año tan crítico como este. Ya sea porque en otros años llovía o nevaba en invierno y en verano no llovía, allá por los 40’s hubo un año parecido, pero ninguno como este 2020”, mencionó.

Jaime Ochoa Trevizo dijo que el precio del ganado por libra ha estado bajando mucho en Estados Unidos, país donde principalmente al sur se ha manifestado también fuertemente la sequía.

“La sequía es un siniestro de efectos lentos. Las personas no nos morimos como por un huracán. Cuando es por sequía es muy difícil que el Gobierno voltee a vernos, a parte desapareció el Fonden y no tenemos a dónde acudir y pedir que se active un programa emergente no sólo para la ganadería sino para todo el sector agropecuario”, dijo.

Sin embargo, una de sus esperanzas es que los menonitas primero surtan el mercado de Cuauhtémoc con el rastrojo que están procesando para alimento del ganado y posteriormente exporten el resto o lo vendan a otros estados.

Otra petición ha sido que no encarezcan las pacas de esquilmo para facilitar la compra.

En las últimas semanas productores de maíz menonita se han dado a la tarea de procesar el esquilmo con algunos nutrientes, luego de una capacitación que les diera la Dirección de Desarrollo Rural Municipal.

Lo anterior con dos propósitos: evitar las quemas en los campos y aprovecharlo para el ganado. No obstante, el esquilmo de manera natural no nutre a los animales, por lo que la Presidencia Municipal inició con este proyecto.

Te recomendamos:

Local

Local