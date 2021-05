Graciela Ortiz nos da una lección de política: Luis Antonio Corral

Cuauhtémoc, Chih.- Luego del pronunciamiento de la candidata a la gubernatura por el PRI, Graciela Ortiz, en favor de Maru Campos, el empresario manzanero Luis Antonio Corral, emitió un mensaje dirigido a la militancia del tricolor, partido al que ha pertenecido siempre.

En primera instancia hizo un reconocimiento a Graciela Ortiz, asegurando que “mostró la gran altura de la persona que es”, dando a todos una lección de política que “debemos admirar y engrandecer. En un acto histórico, vino a mostrarle al país que en el PRI hay mucha más gente buena y con altura de miras que la que milita en otros partidos”.

Señaló que el PAN tiene sus propios problemas y un gobernador obstinado que “no mide las consecuencias ni se enfoca en el bien común”.

Sin embargo, apuntó, no debe parecer extraño que el albiazul y el tricolor se alíen para “defender al estado de Morena”, pues la alianza se consolidó desde antes y para muestra hay 4 candidaturas a diputaciones federales.

“Ya habrá ocasiones para contrastarnos con el PAN y con quienes ustedes quieran. En este momento histórico debemos unirnos o después no habrá un partido o democracia que defender ante un gobierno totalitario que no dará partida a otras instancias”, expresó.

A continuación el mensaje íntegro de Luis Antonio Corral:

Estimados amigos priistas,

Acudí esta mañana (ayer) al evento en donde Graciela hizo pública su intención de apoyar a Maru.

La señora mostró la gran altura de persona que es, expresando un mensaje con palabras claras, concretas y convincentes.

Soy priista, orgullosamente heredero de los ideales y afinidades de mi padre y de mi abuelo. Soy una persona que reconoce y asume los errores de su partido y que está plenamente consciente de la necesidad de corregir las cosas.

Nuestro partido y lo reiteró sintiéndome parte del mismo, está sufriendo las consecuencias de las acciones de dos individuos que hicieron un mal trabajo, a nivel estatal y nacional; por ello la estamos pagando todos.

En esta coyuntura tenemos todos a un enemigo común, que está tratando de acabar con la democracia, que él mismo PRI abrió camino para construir. Derribando instituciones con populismo y con miras a un gobierno unipersonal, todo poderoso y dictatorial.

Por otro lado, el PAN tiene sus propios problemas, mucho más grandes que los nuestros: un gobernador que nos quiere llevar al baile con sus obstinaciones, donde no mide las consecuencias ni se enfoca en el bien común.

Que no nos extrañe o incomode ir juntos en alianza para defender el estado de Morena; ya lo estamos haciendo en 4 diputaciones federales, esto no es nuevo, no debiera de extrañarnos ya que es una forma de política que el partido ha tomado muchas veces.

Ya habrá ocasiones para contrastarnos con el PAN y con quienes ustedes quieran. En este momento histórico debemos unirnos o después no habrá un partido o democracia que defender; ante un gobierno totalitario que no dará partida a otras instancias, por eso no estoy por abonar a consolidarlo.

Los invito a reflexionar sobre este tema, a mirar al futuro y a seguir trabajando por nuestros candidatos, el candidato fuerte sin duda tendrá capacidad de sobrellevar esta situación con altura.

Mi respeto enorme para una mujer de convicciones que supo poner a Chihuahua, antes que sus intereses personales. Hoy más que nunca, me siento orgulloso de mi partido, de demostrar que somos gente de valores, de ética y que sabemos luchar, acordar y ceder por México. Graciela nos da hoy una lección de política, que debemos admirar y engrandecer. En un acto histórico, vino a mostrarle al país que en el PRI hay mucha más gente buena y con altura de miras, que la que milita en otros partidos, sobre todo dirigido para los que obedecen a los intereses de una persona o familia y que son un lastre para el país.

Trabajemos juntos en este enorme proyecto que es Chihuahua, vamos a ganar varias posiciones gracias a su esfuerzo y con la frente en alto.

Reyes Heroles mencionó en su tiempo que el PRI debe adaptarse a la nuevas realidades sin sacrificar su esencia, citándolo de nuevo mencionó

“La vida misma es inconcebible sin la libertad, pues únicamente vive lo que es libre.”

Dios les bendiga!

Luis Antonio Corral Pérez

