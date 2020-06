Hasta que concluya litigio impulsarán nuevo proyecto para relleno sanitario

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- El regidor del PAN, Homero Luján, informó que hasta que no concluya el litigio derivado de la cancelación del proyecto del relleno sanitario entre la empresa KEF Exponential y el Municipio, se impulsará uno nuevo.

Expuso que el dinero que se había autorizado para este proyecto se etiquetó a Limpia y Recolección de la Dirección de Servicios Públicos, por lo que no será necesario redireccionarlo.

Luján comentó que aún no se cancela el título de concesión porque la empresa de Morelos no quiso acceder, razón por la que inició el litigio y no ha avanzado, por lo que no hay un plazo previsto para que dicho trato llegue a su fin.

En contra de este proyecto votaron los regidores panistas Homero Luján y Cecilia González Aragón, así como la regidora por Morena, Yazmín Vega.

Dada la necesidad de un relleno sanitario en este el tercer municipio más importante del estado, que ha hecho uso de un basurero municipal por más de 30 años, Luján afirmó que no quitan el dedo del renglón para buscar una nueva opción.

