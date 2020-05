Hay 28 casos positivos de Covid-19 en la región de Cuauhtémoc

Cuauhtémoc, Chih.- El alcalde Romeo Morales informó que en la región suman 28 casos positivos de Covid-19, de los cuales 18 corresponden a este municipio. Del lunes al martes se confirmaron 5 nuevos casos. Agregó que él salió negativo a la prueba de Covid-19.

Explicó que el sábado se hizo la prueba, al igual que el secretario del Ayuntamiento, Francisco Sáenz; el secretario particular, Efraín Cereceres; y el titular de Protección Civil, Luis Fernando Rodríguez; saliendo todas con resultado negativo.

Lo anterior debido a que tuvieron contacto con una persona contagiada de Covid-19, que ahorita está internada en Chihuahua.

En cuanto al incremento de casos en el municipio, que fue de los 13 a los 18, expuso que del lunes al martes se diagnosticaron positivos un jovencito de 17 años, dos mujeres de 39, otra de fémina de 66 y una dama más cuya edad se desconoce.

“Hubo otro fallecimiento en la ciudad. Un hombre al que se le diagnosticó Covid-19 estuvo internado, fue dado de alta, pero en su casa falleció. Era una persona ya de edad”, dijo, y agregó que con éste suman tres fallecidos en el municipio.

En cuanto al desfase de las cifras con el Gobierno del Estado, Romeo Morales mencionó que ya no tiene que esperar a que se confirme a nivel estatal, pues ya existe el libre albedrío de que como presidente las informe, “porque la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo está el comportamiento de esta pandemia”.

El alcalde agregó que el IMSS en Cuauhtémoc tiene cinco casos sospechosos, de los cuales dos están confirmados, siendo el hospital que atiende más enfermos en este momento.

En cuanto a la comunidad menonita, informó que sostuvo una reunión con ministros religiosos por más de una hora, donde les explicó en repetidas ocasiones sobre el estado del Covid-19 en el municipio, sin embargo, le insistieron en continuar con sus cultos.

“Terminé informándoles que al final la responsabilidad iba a caer exclusivamente en ellos. Yo no les puedo decir: no lo realices, te voy a mandar a la policía; no estamos en esas condiciones. Yo no puedo dañar la libertad de cada persona. Cada persona es libre y responsable de sus actos”, dijo.

Morales recordó a los menonitas que el Gobierno del Estado sí está aplicando multas y el Municipio no está aplicando medidas para no violar la libertad de la ciudadanía.









