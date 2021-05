He gestionado más recursos que el Alcalde: Regidora de Cuauhtémoc

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- La regidora Cecilia González respondió a críticas que le hizo el alcalde Romeo Morales sobre que en los tres años de administración no ha hecho nada como Presidenta de la Comisión de Salud. Afirmó que el Alcalde ha comentado que él no ha logrado atraer recursos estatales, sin embargo las gestiones de ella han prosperado ante dependencias como Desarrollo Social y DIF Estatal.

Romeo Morales recibió una crítica de González sobre la remodelación de la plaza principal, y ante medios de comunicación expuso que en plena pandemia la Regidora no ha presentado algún proyecto que haga un contrapeso al respecto.

Afirmó que en el cuerpo edilicio hay por lo menos siete regidores que sólo acuden a levantar la mano y que exigirá a todos que a la brevedad le entreguen un informe de las labores sobre qué han hecho en los últimos tres años.

Romeo Morales dijo contar con dos cartas de la sociedad, y ciudadanos acudirán a las Sesiones a pedir resultados a los regidores.

En réplica, Cecilia González, aseguró que los regidores están obligados a entregarle al Presidente Municipal un informe por año, y el que está en turno tiene el de ella en su oficina, mismo que puede tomar y revisar.

La Regidora compartió que constantemente lleva a personas de todas las edades y diversas enfermedades, a ser atendidos a hospitales de Chihuahua, como el caso de una niña con cáncer que llevó al Hospital Infantil, cuya madre le solicitó apoyo. Otras gestiones en la capital, dijo, ha sido la gestión de pases de caseta para personas enfermas.

“El Alcalde no sabe todas las actividades, ahí está el informe. Comentó que 6 o 7 regidores más no hacen nada, yo le sugiero se vaya a los informes anuales para que se documente. Tengo fotografías de personas con discapacidad, los llevo a Chihuahua a Grupos Vulnerables, y son alrededor de 25 a las que les he tramitado becas en el DIF Estatal; de manera anual he logrado en este tema los 300 mil pesos”, declaró.

Indicó que hay personas a las que ha llevado hasta 10 veces a sus citas médicas, mientras que a algunas les ha gestionado apoyos económicos para cirugías mayores.

