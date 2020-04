Implementa Gobierno Municipal de Cuauhtémoc puntos de revisión de salud

Mediante la instalación de filtros de revisión aleatorios, el Gobierno Municipal de Cuauhtémoc a través de la Secretaría del Ayuntamiento, la Dirección de Seguridad y Vialidad Pública Municipal y la Coordinadora de Protección Civil realiza vigilancia sanitaria para detectar a personas con síntomas del coronavirus o alguna otra enfermedad.

Estas tareas recién implementadas en puntos de acceso y salida de la cabecera municipal, en el Corredor Comercial y seccionales se han sumado elementos de Protección Civil, Gobernación Municipal, Policía Municipal, Policía Vial, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano que aplica el programa DN III.

“Ahorita que estamos comenzando la gente lo está tomando muy bien, espero que sigan acatando las instrucciones, vamos a estar en diferentes puntos del municipio, coadyuvando con las autoridades de salud en este cerco sanitario”, señaló Luis Fernando Rodríguez, quien encabeza los filtros de revisión.

El funcionario precisó que por el momento no se está sancionando a las personas que no pueden comprobar una salida no esencial a la vía pública, únicamente son filtros preventivos, de reforzamiento al sector salud, en donde los elementos de las diversas corporaciones revisan la temperatura corporal de los conductores y acompañantes.

En el caso de que alguna persona sea detectada con temperatura superior a 38 grados centígrados, el personal operativo toma sus datos personales, le invitan a resguardarse en su casa y acudir con un médico para atenderse adecuadamente, en tanto que sus generales son canalizados al sector salud para su seguimiento.





