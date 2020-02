Incertidumbre en escuelas por el paro nacional de marzo 9

CUAUHTÉMOC, Chih.- La Secretaría de Educación no ha emitido instrucciones sobre el paro nacional de mujeres previsto para el próximo 9 de marzo, informó la coordinadora en la zona occidente, Marisela Comadurán Amaya, quien destacó que es importante solidarizarse con el movimiento, pues la violencia de género comienza en etapas tempranas.

La maestra expresó que aún no han recibido órdenes sobre este particular, pues muchas docentes y alumnas del nivel básico podrían sumarse, no obstante, la coordinadora expresó que la problemática amerita la solidaridad con la causa.

Sobre lo que detectan en etapas tempranas, expresó que es secundaria el nivel educativo donde pueden visualizar más casos de violencia de género, pues es común atender quejas porque se critica a las alumnas por su condición de mujer.

En general, el bullying o acoso escolar se presenta de manera general entre hombres y mujeres, sin embargo, es el caso de las preadolescentes las que sufren la mayor parte de los problemas en este sentido, confirmó Marisela Comadurán.

De manera permanente se trabaja en todos los niveles educativos para prevenir el problema, ayudar a los menores a visibilizar que se trata de violencia, así como a crear conciencia para no ser generador de este tipo de conductas.

Finalmente, la coordinadora expresó que es importante sumarse a la causa del 9 de marzo.

