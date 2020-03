Incierto el panorama: Productores de maíz

Cuauhtémoc, Chih.- Se ha incumplido con los precios de garantía y no hay certidumbre con respecto al maíz, expresó el presidente del sistema producto en Chihuahua, Pedro Ortiz Franco, quien aseguró que aún así los productores habrán de establecer el cultivo en próximas fechas, en espera de mejores condiciones.

“Quisiéramos decirles que hay un panorama halagüeño, no lo hay, está seriamente afectada la siembra, al menos porque no hay una definición en términos de agricultura por contrato, clara, el ingreso objetivo no está definido y por otro lado no están definidas las coberturas”, explicó el especialista.

El 2019 se estableció un ingreso objetivo de 4 mil 150 pesos y es día que no se cubre, ni 3 mil 960 pesos, dijo, que era una de las promesas, “como ven no está nada claro el panorama para el maíz”.

En 2019 fueron 126 mil hectáreas, es decir no hubo reducción significativa con el periodo próximo pasado, se tuvo una buena producción, pero nuevamente se dificultó el ingreso objetivo.

Hoy, al preguntar a los productores de maíz si continuarán sembrando, la respuesta es la misma: “si no lo hago, ¿ya me tienen mi empleo?”, pues aunque son expertos en este sector, sería complicado cambiar de cultivo.

