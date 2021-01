Instalarán Fiscalía de la Mujer en Guerrero

Cd. Guerrero, Chih.- El fiscal general César Peniche y el alcalde Carlos Comadurán encabezaron el arranque del proyecto para las instalaciones que albergarán la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Violencia y la Agencia Estatal de Investigación.

El Municipio de Guerrero donó un terreno de 1,296 metros cuadrados, donde ya existe un inmueble. A este se van a adicionar nuevas áreas para crear un complejo que albergue a las instituciones mencionadas, así como al Ministerio Público, Servicios Periciales y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

La inversión total que realizará la Fiscalía será de alrededor de 10 millones de pesos y aún no se define el plazo en que la obra será concluida.

Durante el evento, las autoridades develaron una placa con la que se oficializa la entrega del predio a la Fiscalía General del Estado por parte de la Presidencia Municipal.

El fiscal César Peniche mencionó que en este polígono se pretende dar un servicio completo en materia de procuración de justicia a la comunidad.

“Particularmente me entusiasma el saber que tendremos debidamente instalada una oficina para atender a las mujeres. El problema de la violencia de género es un tema que no hemos logrado contener en el país y en el estado de Chihuahua”, expresó y destacó que Guerrero no presenta índices preocupantes, no obstante es necesario que sea un modelo de atención y protección a las mujeres.

Por su parte, el alcalde Carlos Comadurán expuso que este proyecto representa modernización para Guerrero, en conjunto con un hospital que se espera se construya en el municipio. A través de Peniche envió un mensaje de agradecimiento al gobernador Javier Corral, afirmando que “no ha dejado de enviar obra”.

Te recomendamos:

Local

Delicias