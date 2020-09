Joven es el nuevo Presidente del CCEC Cuauhtémoc

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- El Consejo Coordinador Empresarial de Cuauhtémoc (CCEC) nombró a un nuevo Presidente. Le dieron la oportunidad a Jorge Cisneros Aguilar un joven arquitecto de 29 años de edad, quien reconoció el trabajo de su antecesor, José Luis Arvizu.

Cisneros comentó que realizó labor social en Rotarac y ahora le toca trabajar a gran escala con varios organismos empresariales, donde se enfocará en buscar las mejores alternativas para beneficio de los agremiados.

Agradeció la confianza depositada en él y reconoció como excelente la labor de Arvizu con quien seguirá trabajando de la mano, ya que dará seguimiento a los proyectos que dejó pendientes.

En el tema económico, observó que durante la pandemia se defendió que los negocios no pararan totalmente, pugnando, en el caso de los restaurantes, que siguieran laborando con un aforo restringidos.

“Apoyamos esa iniciativa de que no se cerraran, pero que no se llenaran. Buscaremos que en el resto de los sectores se siga trabajando a un ritmo tranquilo, pero no parara. En meses pasados hubo temor, pegó muy duro”, mencionó.

Agregó que hay empresarios que gastaron lo que no tenían, incluso sus ahorros, por lo que el CCEC buscará incentivar para que el movimiento económico continúe en Cuauhtémoc a pesar de que la pandemia no haya terminado.

José Luis Arvizu deja la Presidencia del CCEC para atender proyectos personales.

Por su parte, Jorge Cisneros Aguilar, informó que actualmente labora en Desarrollo Urbano del Municipio de Cuauhtémoc.

El Consejo Coordinador Empresarial de Cuauhtémoc se ha caracterizado por tener alta incidencia en temas de seguridad del municipio, donde se ha pronunciado siempre por una mejor coordinación entre los cuerpos policiacos para bajar los índices delictivos.

Recientemente los organismos empresariales fueron llamados por el alcalde Romeo Morales para que ellos eligieran al nuevo titular de la Dirección de Fomento Económico, cargo que asumió Pamela Quiñonez, quien se colocó como enlace del Municipio con los organismos empresariales.

