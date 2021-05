La Diputada 4x4 que busca la reelección en el Distrito 13

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- Rocío Sarmiento ha dedicado los 2 años 9 meses que ha fungido como diputada a gestionar carreteras y alimentos, a innovar en apoyos como la adquisición y préstamo de tanques de oxígeno, y ahora busca la reelección para tener tiempo de dar respuesta a necesidades de la zona serrana como atracción de inversiones y generación de empleos. Considera que el turismo es un nicho que puede dar mucho beneficio a las familias indígenas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En entrevista con El Heraldo de Chihuahua, recordó que cuando inició como legisladora se vio en la necesidad de adquirir un vehículo 4x4 para poder llegar a comunidades recónditas, enclavadas en la zona serrana, que forman parte de los 13 municipios que representa. Le ha costado buena inversión, sobre todo en balatas, para mantener la unidad en buenas condiciones, sin embargo considera que le va a aguantar tres años más. Con una sonrisa comenta que por lo anterior le apodaron “la Diputada 4x4”.

Al cuestionarle qué le motiva buscar nuevamente la Diputación local por un Distrito donde las necesidades son grandes y constantes, expresó que hay una deuda histórica con los pueblos y las comunidades indígenas, y la zona serrana, una queja que siempre en tiempos de campaña sale a la luz.

“En estos 2 años 9 meses que he estado en el Congreso he experimentado que de la mano con Presidentes Municipales, sí se puede, y con la buena respuesta obtenida con los funcionarios estatales al momento de gestionar respuestas para las necesidades de la población. Los Secretarios me comentaron en varias ocasiones que nunca un diputado los había buscado de esa manera”, dijo.

En esta ocasión, entre sus propuestas, están la inversión y el empleo. Comentó que no se ven empresas importantes en sus municipios, ni proyectos para que mujeres y hombres puedan montar negocios, y obtener una mejora económica.

En el caso del turismo, “llega hasta Creel”, cuando en la zona serrana “hay muchos lugares que explotar”, sin embargo, dijo, garantizar el tema de seguridad debe prioritario para poder atraer las inversiones y hacer crecer los atractivos de la zona.

Sarmiento comentó que en la próxima legislatura seguirá trabajando en el tema del campo, pues la sequía memorable y el recorte a nivel federal de los programas de apoyo, lo ha afectado gravemente. “Hemos bajado apoyos para maíz, rastrojo, frijol, pero resulta insuficiente”.

Te puede interesar: