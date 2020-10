Largas filas en camiones, chihuahuenses no creen en el Covid-19

Sin duda las paradas de camión no han dejado de ser el mayor foco de propagación, así como los usuarios que no portan el cubre bocas y prueba de ello son las aglomeraciones a la espera de la unidad que los llevara a sus destinos en zonas principales como, el centro de la ciudad que reúne cada cinco minutos en sus paradas a más de 50 personas, así como la gente que se amontona al interior de las unidades sin hacer uso del cubre bocas.

Paradas como las ubicadas en la avenida Niños Héroes e Independencia, 27 y Juarez, Niños Héroes y Cuarta y algunas de los alrededores son las mas concurridas por ciudadanos desde adultos mayores, jóvenes y familias completas que acuden a algún negocio al centro de la ciudad siendo usuarios de el transporte urbano.

Dos días antes de que se regrese de manera oficial al semáforo naranja en el estado de chihuahua la gente sigue desinformada pues al preguntar a las personas que diariamente utilizan el transporte urbano desconocían el retorno al naranja, pero todos coincidieron en que la culpa la tenemos nosotros mismos al no cuidarnos y hacer uso del cubre bocas.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Fernando Armendariz Electricista

Fernando Armendariz quien esperaba el camión en la parada de las calles Niños Héroes e Independencia en compañía de su esposa e hijo y quien dijo dedicarse a la electricidad señalo que desconocía del cambio pero agrego que esto solo se debe a que la gente no hace caso, muchos deben de tener a alguien enfermo cerca para creer y siguen sin cuidarse.

Por su parte menciono que el trabajo si le afecta cuando se esta en semáforo naranja ya que se restringe la entrada a muchos lugares que pudieran generarse trabajos de electricidad como los que el realiza, culmino invitando a la gente a cuidarse y no hacer caso omiso pues somos nosotros mismos quienes provocamos que no se termine de una vez este virus.

Carmen Carmona ama de casa

Para la señora Carmen Carmona vecina de la colonia San Rafael y quien desconocía que se regresaría el próximo lunes a naranja en chihuahua externo que es una lastima que la gente no atienda las recomendaciones pues afectan a mucha gente que se quedasen trabajo y es cada vez menor la oportunidad de salir solo por que no hacen caso.

"Yo personalmente ya me acostumbre a traerlo de echo cuando estoy con mucha gente menos me quito el cubre bocas", señalo doña Carmen quien dijo que no es posible que la gente no entienda parece que les hablan en otro idioma.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Hector Saenz Jubilado

Don Hector Jesus Saenz Alvarado vecino del fraccionamiento San Pablo al norte de la ciudad quien esperaba el transporte publico en el cruce de las calles 4a y Niños Héroes se sorprendió al desconocer que para el próximo lunes regresaría el estado de chihuahua a el semáforo naranja, "en ves de avanzar vamos para atrás como los cangrejos" exclamo.

"Hay mucha gente que de plano no cree en que exista el virus y no es hasta que tienen a algún familiar o alguien cercano cuando le agarran miedo", en lo personal el ha tenido etapas de incredulidad sobre la existencia y ha dejado de usar el cube bocas pero de pronto al ver que en muchos lados lo exigen hasta para comparar una soda, me he hecho a la idea de usarlo.

Será este próximo lunes 12 de Octubre que siete estados de la república entre ellos nuestro estado serán regresados al semáforo en color naranja situación que implica el cierre de muchos negocios así mismo la disminución de aglomeración al interior de negocios, establecimientos, gimnasios entre otras muchas donde la gente suele reunirse en grupos o familia haciendo mas grueso el contagio.

