Líderes del PRI en Cuauhtémoc buscarían candidaturas

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- Lety Aude, secretaria general del PRI Municipal, desmintió que el profesor Rafael Díaz vaya a renunciar a la Presidencia del partido, luego de que se desatara el rumor de que padece secuelas considerables tras padecer Covid. Si bien sufrió el contagio ya lo superó y continuará su agenda la próxima semana.

En entrevista, Aude lamentó la difusión de la noticia falsa que incluía la renuncia de ella en el transcurso del miércoles. Ella ha trabajado desde el inicio de liderazgo de Díaz junto a él. Expuso que el Profesor se ha ausentado de las oficinas los últimos cuatro meses para recuperarse del contagio, no obstante a partir del lunes encabezará reuniones internas de partido que se llevarán a cabo de manera virtual.

Agregó que en ningún momento han pensado en renunciar a sus puestos en los que ya cumplieron tres años en agosto pasado, no obstante tienen derecho a un año más, pues existe la opción de permanecer al frente tres o cuatro años.

Comentó que se retirarían a menos que el presidente del PRI Estatal, Omar Bazán, se los solicitara, o bien si obtienen la oportunidad de registrarse en los próximos días para candidaturas, para lo cual solicitarían licencias.

Tanto Díaz como Aude buscan ser parte de la planilla de regidores, y Aude tiene como segunda opción lanzarse como candidata para la Sindicatura Municipal, en el proceso electoral 2021.

Informó que apenas se conformó la comisión para organizar las convocatorias para las candidaturas para alcaldes, síndicos, diputados locales y regidores, al interior del Revolucionario Institucional.

“Hasta ahorita no hay absolutamente nada. A mí me sorprendió el comentario de que hoy presentamos nuestra renuncia. Tendría que ser a través de una asamblea o a través de una reunión vía consejo político, pero no hay nada de eso”, expresó.

Explicó que de momento los estatutos del INE ya no permiten cambios en las dirigencias de los partidos, sin embargo podrían pedir licencia.

“Estamos viendo estrategias, esperando los tiempos. Si no se da, no pasa nada. Quizá haya perfiles que estén más adecuados para las candidaturas”, concluyó.

