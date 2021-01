Lista de beneficiarios de terrenos en Cuauhtémoc será presentada el 21 de febrero

La lista oficial de los beneficiarios a terrenos que entregará el Gobierno Municipal de Cuauhtémoc, a través de Desarrollo Social y Urbano será el próximo 21 de febrero del año al curso, debido a que se tiene que corroborar la información de los estudios socioeconómicos realizados, indicó el Director de la dependencia Alfonso Pérez Domínguez.

Originalmente, la convocatoria marcaba como fecha para dar el nombre de los beneficiarios el día 26 de enero, sin embargo, se sostuvo una reunión con la comisión que se formó para dicho propósito, donde se tomó la decisión de no hacerlo ya que únicamente se tenían unos estudios, los cuales los tomaron como fecha de registro.

Pérez Domínguez informó que se acordó de hacer la verificación personal de cada uno de los solicitantes, lo que incluye una plática para comprobar la información que proporcionaron y la visita a los domicilios, que si bien la mayoría vive en casa de renta o prestada, se pretende observar las condiciones de la familia.

El objetivo es tratar de ser lo más transparentes posible y que las personas que realmente lo necesitan sean las beneficiarias.

No quiere decir que las 820 personas que quedaron después de la revisión y del cruce de listados con lo que tiene Desarrollo Urbano Municipal y de Gobierno del Estado, sean las personas que pasaron ese filtro.

Entonces, una vez hechos los estudios que se realizan por parte de trabajadores sociales, se va a entregar una lista con resultados donde van a priorizar de la mayor a la menor necesidad, pero ello no significa que los que hoy no son beneficiarios no lo sean en una segunda, se quedarán en lista de espera.

Consideran un plazo de tres semanas para que concluyan esos trabajos de verificación real y será el próximo 21 de febrero cuando se publiquen los resultados oficiales y los nombres de los casi 350 beneficiarios.