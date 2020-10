Llama Doctora a evitar cadenas de transmisión por Covid-19

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- La doctora Martha González, de la Región Sanitaria Cuauhtémoc, alertó a la población a mantener distancia de uno a dos metros con personas en la calle con las que no se convive, a fin de evitar cadenas de transmisión por Covid.

Consideró que el cambio a semáforo naranja viene de que la población se confió estando en amarillo y no acató las medidas necesarias, lo que multiplicó los casos y saturó los hospitales.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

“Lo que tenemos que hacer en nuestra familia, región y ciudad, mantener las mismas medidas: el uso de cubrebocas, el lavado de manos y uso de gel antibacterial, y la sana distancia”, dijo.

En este sentido recomendó guardar la distancia de un metro y medio o dos de las personas con las que no convivimos, es decir cuando salimos de la casa, combinando con el uso de cubrebocas.

“No hay manera de cuidarnos a medias. Es un proceso infeccioso. Una persona que usa mal su cubrebocas es como si no lo trajera puesto”, dijo.

Explicó que las cadenas de transmisión se derivan de las reuniones con familiares y amigos muy cercanos, que no sabemos en dónde estuvieron previamente, pues conviven con otras personas.

“Lo anterior se deriva en una cadena muy larga y las personas que ahorita están muy enfermas no saben dónde se contagiaron, lo que significa que han tenido contacto y actividades no esenciales tan diversas, que no saben dónde estuvo su contagio”, dijo.

La doctora Martha González subrayó que regresar a semáforo rojo va a acabar la poca reactivación que se estaba logrando de la economía, y agravará la condición general de salud de la población.

Detalló que la gente denosta el haber padecido Covid, sin embargo en este momento se empiezan a ver las consecuencias a largo plazo del proceso infeccioso.

“Neuropatías crónicas, es decir daño neural, y no hablamos sólo de sistema nervioso central sino sobre todo del sistema nervioso periférico, en el que nervios se dañan por Covid al igual que el sistema digestivo, el sistema pulmonar; pacientes que tuvieron neumonías por Covid tardan hasta tres o cuatro meses en recuperarse y quedan con un daño que puede ser irreversible”, dijo.

Agregó que el proceso inflamatorio intenso que produce el Covid puede provocar la formación coágulos que pueden derivar en un proceso trombo-embolismo-pulmonar, un infarto al miocardio, una enfermedad vascular-cerebral o un trombosis-venosa-periférica.

“Al final de cuentas no se trata nada más de un resfriado que me da muy fuerte, sino de un proceso infeccioso que puede poner en peligro mi vida en el momento agudo y a largo plazo”, concluyó.