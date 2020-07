Loera de la Rosa no ha cumplido acuerdos con las comunidades, denuncian

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- Tomás Ruíz, del Consejo Supremo de la Tarahumara, asegura que el delegado Juan Carlos Loera de la Rosa no ha dado cumplimiento a algunos acuerdos como el programa “Sembrando vida”, por lo que han considerado tomar represalias como una marcha, tomar las vías o cerrar las oficinas de la Secretaría del Bienestar en el estado.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Mencionó que Loera de la Rosa firmó un convenio en San Juanito, Bocoyna, luego de una primera marcha. Noroeste En marcha, construcción de nuevo albergue en Carichí

“De acuerdo al compañero Ramón Gardea, Jesús Rodríguez y Fernando Catarino, no hubo cumplimiento de este convenio. Lo que se comprometió a realizar en las comunidades no se ha hecho. No se ha realizado el censo. Sobre (los programas para) los adultos mayores y los jóvenes, Sembrando Vida, es todo el simulacro que está manejando la señora Ivonne Contreras a través de su marido que es uno de los líderes que ha manejado Tonachi por siglos, y son los más saqueadores de Madera y desafortunadamente pertenecen a Bienestar a través de la señora Ivonne”, expresó.

Ruíz explicó que gran parte de la población de las comunidades indígenas atraviesan por una precaria economía, pues se acabó el desahíje y “ni los gobiernos locales se interesan por la problemática que estamos viviendo en la Sierra Tarahumara, sólo (se preocupan) por un grupo que les va a servir para la política”. Noroeste Karely Gómez, de Cuauhtémoc, es seleccionada en La Voz

Comentó que la Secretaría de Desarrollo Rural entregó recursos a los campesinos de un programa para cubrir desastres naturales, pero lo realizó a través de los alcaldes, quienes”arrimaron al grupo que ellos necesitan, y es una mayoría la que no recibió el apoyo y no tuvo con qué comprar semilla (para sembrar)”.

Sostuvo que si Loera de la Rosa no cumple con el convenio que les firmó, a mediados de julio iniciarán las protestas a las que se unirán más organizaciones indígenas.