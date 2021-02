Lupita Pérez sostiene encuentros con morenistas en Cuauhtémoc

Cd. Cuauhtémoc.- A nivel local y estatal Lupita Pérez ha comenzado a sostener encuentros con militantes de Morena, partido por el que se perfila para ser candidata a la Presidencia Municipal, sin embargo al ser externa surgieron diversos pronunciamientos de rechazo, por lo que a través de los liderazgos, incluido Juan Carlos Loera, ha entablado el diálogo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Local Chihuahua tiene el potencial de generar 3 mil megavatios de energía limpia

“La forma en que participo es porque en principio Nueva Alianza me hizo el favor de invitarme. Se hizo una alianza formal entre los dos partidos y el PT, a nivel federal. A Morena le toca proponer candidato en Cuauhtémoc y dado que sus estatutos permiten 50% de participación a externos, estamos en este momento en el tamiz del procedimiento interno”, dijo.

Pérez mencionó que está dispuesta a que se le someta a una encuesta por parte de Morena y de no ser la mejor posicionada apoyará al proyecto.

Expuso que la base de simpatizantes en Morena es amplia, con quienes ha sostenido encuentros, al igual que con militantes, acudiendo ante el Consejo a nivel local, en una asamblea, donde recibió toda clase de cuestionamientos “incluso rudos”.

“Algunos no están de acuerdo en que se incorpore a externos, otros manifestaron que en el proceso pasado la propuesta (encabezada por Carlos Tena) fue externa y no hubo un buen trato (hacia ellos), según comentan, y tampoco se gobernó bajo los principios de Morena. Yo creo que es muy válido lo que manifiestan, algunos son fuertes en sus expresiones, pero en general todos se respetan. Duramos casi cuatro horas con ellos y fue algo que me nutrió bastante. Sirve para que me conozca y sepan como pienso”, dijo.

La etapa del procedimiento interno está en proceso a nivel nacional y en los municipios grandes como Cuauhtémoc se llevarán a cabo las encuestas y el 8 de marzo se informará quién será el candidato y candidata a la Presidencia Municipal.