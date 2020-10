Menonitas “agarran la onda” frente a Covid

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- El director del Centro de Salud del Campo Seis y Medio, aseguró que la comunidad menonita ha cambiado su actitud frente a la pandemia por Covid-19, en la que no creían y por lo que no aceptaban atención médica cuando presentaban síntomas.

El doctor Iván Domínguez afirmó que la comunidad “está agarrando la onda”, pues como personal de Salud él y su equipo han notado cambio, en meses atrás no se creía en las afecciones del coronavirus y ahora están acatando las medidas preventivas correspondientes.

“Las familias están tomando la situación de una forma seria y preocupante. En agosto empezaron a llegar algunos sospechosos al Centro, pues yo no lo puedo confirmar porque no tengo las pruebas, por lo que hacíamos la referencia en Cuauhtémoc, sin embargo por su incredulidad, los menonitas no aceptaban la atención que les ofrecían en Cuauhtémoc, porque decían que los iban a dejar solos y morir solos”, explicó.

Domínguez mencionó que al Centro de Salud del Campo Seis y Media todos los menonitas que acuden lo hacen con cubrebocas, utilizan el gel antibacterial y el tapete satinizante, lo que es muestra de la conciencia que han adquirido, pues antes no lo tomaban en cuenta.

A raíz de la contingencia se han enfocado en atender a través de consulta general, pero únicamente situaciones de urgencia, por lo que ha disminuido de 25 a 10 consultas diarias, porque la gente está sensibilizada que si acude por un padecimiento mínimo incluso corre el riesgo de contagiarse.

A raíz del cambio del semáforo amarillo al naranja en todo el estado, el director del Centro de Salud, desarrolló el Protocolo Covid 19 para Desarrollo Seguro de Actividades y Protección de Usuarios.

El Protocolo incluye evitar en la medida de lo posible el ingreso de adultos mayores de 60 años y más, personas que habitan en en asilo de ancianos menonita o en algún lugar de cuidados a largo plazo como albergues y estancias para jornaleros.

Así mismo, se procurará que no accedan a este hospital personas con afecciones subyacentes graves, en especial si no están bien controladas. Entre ellas quienes padezcan epoc o afecciones cardiacas graves, o con sistema inmunitario deprimido.

El médico explicó que el personal de salud que presente síntomas respiratorios o fiebre, deberá irse a su casa hasta ser dado de alta, mientras que al interior del Centro de Salud se mantendrá las medidas de higiene estrictas.