Menonitas analizan aceptar o no la vacuna contra Covid-19

Cuauhtémoc, Chih.- Con poca información y mitos, gran parte de la comunidad Menonita aún no tiene la información suficiente para decidir si se aplica o no la vacuna contra el COVID-19. Luego de realizar una encuesta en la que participaron integrantes de este sector, que hablan alemán, radicados en diferentes regiones del mundo, solo una tercera parte dijo aceptar la posibilidad de recibir el biológico. Sin embargo, otros temen por los mitos que reciben, como el que al aplicarse el biológico ya no podrán tener familia o que les inocularán un chip.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

El ministro religioso y activista social, Isaak Bergen, explicó que es necesario llevar información veraz a la comunidad, pues, al igual que en otros sectores de la población, algunos Menonitas sí creen que, al vacunarlos, les será inyectado un chip o alguna sustancia que les hará enfermar de manera permanente.

Otro de los mitos que han permeado de manera fuerte entre este segmento de la comunidad, es que, si se vacunan, ya no podrán tener hijos, siendo este uno de los puntos más controvertidos para ellos, pues se trata de un punto bastante sensible: la familia.

“Hace poco se hizo una encuesta por WhatsApp, en donde les preguntaban a los que hablan alemán, si se pondrían o no la vacuna, pero hay malas noticias. Solo el 32 por ciento dijo estar dispuesto a ponerse la vacuna”, explica Isaak, quien destaca que había, en esta consulta, menonitas de diferentes partes, como Canadá, Belice, Guatemala, etcétera, pero la mayoría radicados en México.

Expresó que es necesario contar con gente bien informada, así como los medios necesarios que expliquen y difundan, la realidad sobre la vacuna del COVID-19, pues a la fecha, no han logrado que este sector de la comunidad atienda las recomendaciones del sector salud y destacó que ellos son nacidos en México y por lo tanto mexicanos, deben pues, sujetarse a las leyes nacionales y ordenamientos que la autoridad expone.

Son los ministros religiosos, las personas que más influencia tienen en la comunidad, pero aún en este sector, las opiniones están divididas, pues algunos creen en la enfermedad y otros no y así lo transmiten a su pueblo.

“Cuando muere alguien por COVID, solo dicen que no podía respirar, pero no quieren reconocer que es el virus y muchos no se atienden”, expresa el pastor Isaak.

Por su parte, Abram Siemmens, comunicador Menonita, afirma que aún no hay datos certeros sobre la vacuna, por lo que ha abordado poco el tema en su programa radial, ampliamente escuchado y el único en su idioma que existe en la radio local.

Él opina que el hecho de que Mike Pence, Vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, así como Joe Biden, electo presidente de aquel país, hayan aceptado aplicarse la vacuna, pudiera ser un factor que incida en la comunidad Menonita, ya que hay mucho contacto con habitantes de aquella parte del continente, así como en Canadá, que pudieran exponer sus experiencias personales y facilitar que acepten ponerse el biológico en México.

“Es muy nuevo este tipo de vacuna, la manera cómo funciona, cómo se reproduce y fortalece en el cuerpo, es muy diferente y el Menonita quiere estar seguro que no le va a afectar y entonces, quiere observar lo que pasa y entonces tomar una decisión”, afirmó Siemmens.

Mientras tanto, el coordinador de Vacunación del Sector Salud, Juan Muñoz, expresó que esperan la llegada de las primeras vacunas a Chihuahua, las cuales, les dijeron estarían en este mes de diciembre, para entonces poder comenzar con pláticas con los líderes de la comunidad Menonita, con el fin de explicarles los alcances y beneficios que podría traer la vacunación en la población.

Te puede interesar:

Local Inicia campaña de recaudación de maíz para comunidades rarámuris de Guachochi

Local Comienza venta de leña en la capital del estado

Noroeste Develarán una placa y dos murales por el centenario simbólico de Cuauhtémoc