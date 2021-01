Menonitas compran reses a pequeños ganaderos en crisis

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- Jaime Ochoa Trevizo, presidente de la Asociación Ganadera de Cuauhtémoc, informó que por la gran producción de forraje y granos que logran anualmente, los menonitas incursionaron en la producción de carne, y cuentan con corrales de engorda de ganado vacuno.

Agregó que de unos cinco años a la fecha los menonitas emprendieron en este sector y actualmente compran reses a los pequeños ganaderos en las comunidades, quienes cuentan con atos de 5 a 20 cabezas, y los están vendiendo de forma total o parcial a causa de que no pueden mantenerlos por la situación de sequía que se vive.

Lo anterior debido a que los productores de las comunidades se están viendo obligados a alimentar el ganado únicamente con pastura y de aquí a que llueva, saldrá más caro el mantenerlos que la ganancia que puedan obtener.

“Por la sequía muchos menonitas están viendo que el ganado está muy barato y que ellos lo pueden sostener de aquí a que llueva con alimento y forraje, y lo están comprando. Ellos están incursionando en criar ganado y engordarlo, pues son pocos los ranchos con extensiones grandes de terreno; no hay, no se venden, no tengo entendido que hayan comprado agostaderos”, dijo.

Ochoa Trevizo reiteró que los menonitas cuentan con el forraje y el grano para engordar el ganado y el objetivo es sacarle valor agregado a sus cosechas. Cabe mencionar que ninguno de ellos pertenece a la Asociación Ganadera de Cuauhtémoc.

