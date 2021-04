Minas y sequía, causa de desabasto de agua en la sierra

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- En la sierra los animales tienen que caminar kilómetros para beber agua, al igual que los habitantes de las distintas comunidades de municipios como Chínipas, Urique y Batopilas, donde existen minas que succionan toda el agua de los ríos subterráneos. La problemática también abarca Carichí y Bocoyna.

Así lo informó Tomás Ruíz, presidente de los Consejos Supremos de los Cuatro Grupos Étnicos del Estado, quien mencionó que con este suman tres años de sequía donde llueve a destiempo y no se ha acumulado la humedad suficiente para las tierras de siembra para autoconsumo.

“La problemática se conjunta con enfermedades del ganado, como el piojo y la garrapata, por la falta de pastura, de alimento y sobre todo de agua. Los aguajes están secos. No tenemos agua en la sierra, la situación es crítica”, expresó.

Ruíz afirmó que las minas no dejan avanzar el agua, lo que se suma a los tres últimos años de falta de lluvia y nieve, y la falta de acciones del Gobierno del Estado para solucionar la situación.

“Los alcaldes debieron hacer represas en los ríos para aprovechar el agua. Los ríos que se tienen aquí son subterráneos. En este momento no hay humedad para sembrar y además no hay semilla, pues se han enfocado en la política y no en la verdadera problemática como la falta de pastura y de venenos e insecticidas para el ganado”, dijo.

Agregó que anteriormente los apoyaba la Asociación Ganadera Regional para desinfectar el ganado, pero en la actualidad no han logrado tener ese respaldo para salvar al poco ganado que queda, pues muchas reses han muerto por falta de agua y alimento.