Muere mujer atropellada por joven automovilista

Cuauhtémoc, Chih.- Una mujer que caminaba a un costado de la carretera Gran Visión, murió al ser atropellada por un joven que perdió el control del vehículo que conducía. El responsable habría consumido bebidas embriagantes, según informó la autoridad ministerial.

El accidente sucedió en la carretera Gran Visión a la altura del entronque a Basaseachi.

Agentes de Investigación que acudieron al lugar en compañía de personal de Servicios Periciales, informaron que tuvieron a la vista el cuerpo de una femenina quien fue identificada como María Rosa Meraz Banda, de 73 años.

En el lugar se detuvo para investigación a Martín Fabián C. C., de 28 años, quien tripulaba un auto Nissan, Sentra, color negro, el cual no contaba con placas de circulación. El hombre manifestó que perdió el control del automotor en una curva y no pudo evitar el accidente.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público y el vehículo trasladado al corralón.





