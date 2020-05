Mujeres de Cuauhtémoc han interpuesto más de 100 denuncias ante Fiscalía

Cuauhtémoc, Chih.- La titular del Instituto Municipal de las Mujeres informó que en marzo se abrieron 41 carpetas de investigación por denuncias por razón de género ante la Fiscalía Especializada de la Mujer, por parte de mujeres de este municipio, mientras que en abril el total fue de 37 y hasta el 14 de mayo se acumulaban 21, reflejando este mes un alza en promedio.

Dicho incremento se suma a los reflejados en las atenciones dadas por parte del Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres (Cavim), en Cuauhtémoc, donde desde el inicio de la contingencia, el 23 de marzo, a la fecha ha recibido a 53 féminas que se han acercado solicitando apoyo.

Liliana Sáenz, titular del Instituto Municipal de las Mujeres, precisó que desde el 23 de marzo el Cavim ha enviado a 24 mujeres a los refugios secretos del Gobierno del Estado que como informamos anteriormente están saturados, no obstante se busca dónde acomodar a quienes lo necesitan, por lo que las mujeres que busquen huir de la violencia pueden solicitar el apoyo.

La entrevistada hizo hincapié en que para acceder a un refugio las mujeres no necesitan denunciar, pues no todas las mujeres están preparadas sicológicamente para proceder legalmente; incluso hay quienes interponen la denuncia, pero ya no le dan seguimiento, desisten.

Por otra parte, la Fiscalía de la Mujer también envía a víctimas a refugios, sin embargo, a causa de la contingencia de momento busca redes de apoyo para las personas, es decir ubica a familiares con quienes pudieran estar seguras y les paga el traslado para que lleguen con ellos.

Liliana Sáenz recordó que el Instituto Municipal de las Mujeres es de reciente creación y tiene a disposición de ellas y sus hijos apoyo legal y sicológico, así como acompañamiento para acudir a las instancias correspondientes, sin costo alguno para quien lo solicite.

Todo este panorama refleja un aumento en el maltrato hacia las mujeres con motivo de la contingencia, a causa de la permanencia obligada en los hogares, pues incluso los reportes al *2232 por esta causa han ido en aumento, donde quienes llaman piden ayuda sicológica u orientación para iniciar trámites de divorcio.

Liliana Sáenz reiteró que muchas mujeres no denuncian ante la Fiscalía, pero sí acuden al Cavim para apoyo en trámites legales como divorcio, separación de personas o de pensión alimenticia, entre otros.

El Instituto Municipal de las Mujeres se ubica en un local amarillo que se encuentra en la calle Rayón, entre Agustín Melgar y Segunda. La atención es de lunes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas. El teléfono es el 625-688-33-07.

