Mujeres de Madera dan a luz en otros municipios por deficiencias

Cd. Madera, Chih.- El alcalde Jaime Torres Amaya informó que por muchos años las mujeres del municipio se han visto en la necesidad de irse a dar a luz a otros municipios, y a la fecha lo siguen haciendo, por la falta en la mejora de los servicios médicos.

El comentario lo realizó al dar su postura sobre la reciente visita del delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Arturo Bonilla y Calderón, quien se comprometió a realizar un diagnóstico de la Clínica en Madera.

El Presidente Municipal sostuvo que los maderenses tienen “un peregrinar desde hace varios años”, pues cumplen fielmente con el pago de las cuotas por Seguro Social, y lo único que solicitan es que se les responda con el servicio médico que necesitan.

Como parte de las consecuencias que ha derivado la situación, expuso el tema de las madres de familia.

“Aquí hay varios años que no nacía un niño aquí en Madera y eso nos pega a todo lo que son las participaciones al Municipio, porque si no hay nacimientos pues no hay un aumento de la población, y si no hay un aumento de la población pues no hay un aumento de las participaciones”, expresó de manera textual.

Al cuestionarle si eso ocurría anteriormente, manifestó que no, que aún en la actualidad las mujeres embarazadas siguen acudiendo a los hospitales de otros municipios para tener a sus hijos.

Tras la reunión sostenida con el Delegado a la que acudieron representantes de diversos sectores y derechohabientes, Jaime Torres Amaya sostuvo que vio en Arturo Bonilla y Calderón a un hombre comprometido.

Expuso que en otras ocasiones lo han visitado otros representantes del Imss en quienes no ha visto apertura, sin embargo en esta ocasión se hizo un compromiso de llevar a cabo una revisión de los servicios de la Clínica del Imss.

“Me sentí muy contento. Ví un señor muy consciente, muy comprometido y vamos a ver si eso sigue operando, si hay un seguimiento, si es que nos cumplen”, indicó.

La demanda básica fue que mejoren el servicio a los derechohabientes, recibiendo como respuesta que autoridades estatales llevarán a cabo una evaluación del hospital.

“La próxima semana viene gente de diagnóstico para ver qué es lo que tienen, qué es lo que les falta y a qué se pueden comprometer. Habrá una próxima reunión para derivado del diagnóstico ellos nos van a decir: hasta aquí nosotros podemos”, dijo.

Aunado a lo anterior, el Gobierno Municipal de Madera se sumará a las gestiones ante el Gobierno Federal para obtener los recursos necesarios.