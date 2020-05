Narce Dalia canta a las mamás de desaparecidos

Cuauhtémoc, Chih.- La lucha constante por encontrar a los desaparecidos es el tema de dos canciones compuestas por la cantautora Narce Dalia, quien desde hace años participa como activista en los colectivos de madres que buscan a sus hijos, logrando piezas de gran valor, que ilustran la tragedia que se vive en el país.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

“Soy la voz del que murmura que su vida ya es tortura, soy la voz del que se fuga en el miedo y la amargura, de saber que aquél que busca se perdió entre la penumbra”, relata la canción que lleva por título: “Soy la voz”, grabada hace tiempo, pero que sigue vigente, describiendo el camino que deben recorrer familiares de desaparecidos.

Narce Dalia explica que su cercanía con el padre Camilo Daniel, activista y derechohumanista, la puso en contacto con estos temas desde muy temprana edad y aunque su corte musical es muy distinto, decidió escribir estos temas en canción de protesta para apoyar a las personas de los colectivos que apoyan esta causa.

“Me considero una persona altamente sensible y cuento con el ejemplo de mi padrino, Camilo Daniel, quien ha significado para mí un ejemplo de empatía y sensibilidad hacia los problemas sociales que impactan al mundo entero”.

El tema de las madres de hijos e hijas desaparecidos, con quienes ha tenido oportunidad de participar en eventos que organizan estas mujeres, de la mano de luchadores como Gabino Gómez, Lucha Castro y los sacerdotes Javier Ávila y el propio Camilo, fue precisamente Lucha Castro quien le pidió que compusiera un tema para las lastimadas madres, quienes cada 10 de Mayo se reúnen en la Ciudad de México, en exigencia de justicia.

Debido a la pandemia, este año no fue posible hacer la protesta en forma presencial, pero durante estos días han compartido videos y fotografías de sus desaparecidos, utilizando para ello algunos de los temas que ha escrito la cantante cuauhtemense.

“Surgió de mi impotencia ante el sufrimiento causado por el desorden social que nos afecta hoy en día y para que también juntos alcemos la voz, olvidándonos así de la indiferencia comunitaria que hoy existe”, expresa.

Las madres de desaparecidos han sido atacadas en múltiples ocasiones, así que decidieron unirse y fundar “La Casa de la Esperanza”, donde se reúnen para cocinar, hacer manualidades, constar historias, motivarse y continuar en la búsqueda de sus familiares, comenta Narce Dalia.

Tristemente debido al número de habitantes, Cuauhtémoc es la ciudad donde ha habido más desaparecidos de 2010 a la fecha, por ello y aunque el género no es algo usual en la hermosa voz de Narce, decidió llevar aquello que le inspiró en temas como “Soy la voz” y en este año, “Cuando regreses a tu hogar”, donde nuevamente toca sensibles fibras del corazón, buscando empatizar con aquellas mujeres que han perdido lo que más amaban en esta vida y para quienes la paz no termina de llegar, en una búsqueda interminable.

“Yo sólo hago lo que me corresponde, creo que los dones siempre estarán acompañados de una gran responsabilidad social y uno no debe permitir que esto pase desapercibido”. El activismo de Narce la sigue de forma permanente en su carrera, ya sea ofreciendo conciertos por diversas causas o escribiendo por los que ya no tienen voz.





Te puede interesar:

Noroeste Reanuda actividades todo el personal de la Presidencia de Madera

Noroeste No tiene COVID 19, Alcalde de Cuauhtémoc

Local Aplicarán mano dura contra comerciantes que no cierran