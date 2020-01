Niños de 7 años, roban pick up y 4 mil 500 pesos

Cuauhtémoc, Chih. - El reporte inicial se da por extravío de menores, cerca de las cinco de la tarde de ayer martes, cuando la mamá de los niños, Karen Susana C. R. de 25 años informó que sus hijos, los menores Dayami Nereida H. C. y Alexander H. C., ambos de 7 años, abordaron un vehículo Chevrolet S10 de color blanco, sin placas de circulación.

Los menores recorrieron desde Ejido Morelos hasta el Campo Menonita 101 lugar donde cargaron combustible y realizan algunas compras, con la cantidad de 4 mil 500 pesos, que tomaron de la casa de la abuela.

Fue hasta el kilómetro 41, a la atura del Rancho San Carlos donde les da alcance la Unidad de Seguridad Pública y los detiene. De inmediato fueron remitidos a las instalaciones y posteriormente entregados a la madre.

Se le indica que la Procuraduría de la Defensa del Menor que se dará seguimiento al caso por una posible omisión de cuidados.