No creo en la política abusiva: Lupita Pérez

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- Desde los 15 años de edad Lupita Pérez Domínguez empezó a trabajar en la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento. Actualmente es abogada y vende paneles solares. En su trayectoria hay el desempeño de una diputación federal y fue delegada de Condusef en Chihuahua.

En los últimos años su nombre ha sonado constantemente para ser candidata a la Alcaldía por el PRI, pero no se le ha dado la oportunidad. Ahora se perfila por la vía independiente para participar en el proceso electoral del 2021.

"Para mí la política es pasión, es en buena lid. No creo en la política abusiva, en la que busca llegar a un buen espacio para hacer tranzas, para dejar una mala estela. Yo creo en la política buena, en la que construye, en la que puede estar al servicio de la sociedad, en resolver situaciones, en resolver problemas. Esa es la política que yo practico, esa es la que me gusta y esa es la quiero seguir haciendo desde donde esté”, expresó en entrevista.

Lupita Pérez Domínguez mencionó que haya o no haya procesos electorales siempre ha procurado ser una puerta abierta para los ciudadanos, y dijo creer que su vida da testimonio de conducirse siempre con honestidad y orden.

“Tengo una trayectoria de trabajo, vengo de una familia modesta. Éramos once y nos enseñaron a trabajar. He tratado siempre de superarme y de día a día ser mejor. La función pública que desempeñé es un bagaje que guardo con mucho afecto. Sí he dado resultados y eso lo dice el pueblo. Lo importante es que si tienes aspiraciones, tengas las condiciones que se necesitan para poder dar resultados”, expresó y agregó que el carácter, la honestidad y la preparación, son indispensables.

