No nos hablen para ver si pueden hacer una fiesta: Alcalde de Guerrero

Cd. Guerrero, Chih.- El alcalde Carlos Comadurán Amaya lanzó un mensaje a la población de este municipio para acatar las medidas sanitarias y afirmó que reciben llamadas constantes de la gente para ver si pueden realizar fiestas.

Manifestó que todos estamos cansados por la pandemia que ahora nos aqueja fuertemente lo que obligó al Gobierno del Estado a cambiar de semáforo amarillo a rojo nuevamente, “parece que es el cuento de nunca acabar y que esta pandemia llegó para quedarse”.

Recordó que esta semana sostuvieron un encuentro los alcaldes de los 67 municipios con el gobernador Javier Corral Jurado, donde coincidieron en que ya nadie quiere vivir en esta situación.

“El Gobernador nos pidió que le ayudáramos los Presidentes Municipales. Vemos con tristeza cómo la gente nos habla porque la fiesta ya estaba lista, porque se cierra un bar, porque no se pueden hacer carreras y parece que esta cosa no tiene para cuando terminar”, indicó.

Con motivo del recién conmemorado Día del Médico, envió un saludo a los doctores y comentó que todo el personal de los hospitales, que día a día se sacrifica por salvar vidas, “ya está cansado, agotado, desesperado al igual que todos nosotros”.

Subrayó que los hospitales ya están saturados y no hay medicamentos, por lo que la única alternativa que tenemos es reflexionar cada uno.

“La única cura que tiene esto es lo personal. Nadie nos va a salvar si en lo personal no nos cuidamos. Esto consiste en tres cosas muy sencillas: hay que usar el cubrebocas, hay que lavarse las manos constantemente, hay que usar el gel antibacterial”, mencionó.

Carlos Comadurán Amaya ya se ha hecho tres pruebas rápidas para detección del Covid-19 y todas han salido negativas, donde quien se las aplica le ha comentado que puede hacerse las pruebas que quiera, sin embargo la mejor es no quitarse nunca el cubrebocas, salvo para lo esencial.

“Quiero hacer una recomendación: no nos hablen para ver si pueden hacer una fiesta. Cuando haces tu esa fiesta tu estás provocando el llevar ese Covid a tu casa. Yo sé porque a diario hasta me recuerdan la mamá cuando trato de explicar, me dicen: pues yo la voy a hacer. Lo único que me queda es decirle: usted tome la decisión, nomás en ocho días no esté pidiéndole a Dios que le salve la vida, porque usted provocó la entrada de ese virus hacia usted”, expresó.

Comadurán Amaya dijo esperar que pese a lo difícil los guerrerenses acaten las disposiciones del semáforo rojo y así como sufre la población sufre él mismo y su familia, pues “todos estamos en el mismo caos”.

En cuanto al municipio de Guerrero, advirtió que se cerrará “todo lo no indispensable”, con el objetivo de bajar el índice de Covid.

Agregó que le tocó observar cómo trasladaban a una persona muy grave a Cuauhtémoc. “El virus ya lo tenemos en casa, a la vuelta de la esquina, ya no sabemos con quién platicar, quién lo transmite”.

Finalmente comentó que en La Junta y la cabecera municipal el Covid-19 está fuera de control.

