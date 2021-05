Ofrece Ríos presupuesto especial para pequeños empresarios

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- Brenda Ríos, candidata a la gubernatura de Chihuahua, visitó esta ciudad donde se reunió con la candidata a la Alcaldía, Frida Moreno, y comerciantes de la zona centro, donde expresó que los pequeños y medianos empresarios están abandonados en esta contingencia por el actual Gobierno Estatal, por lo que durante su administración ofrece un presupuesto específico para ellos.

Por su parte, Moreno, propuso la creación de Cocentro para concentrar a los pequeños negocios que, dijo, han sido severamente afectados por los cierres, por lo que es necesario desarrollar un plan para su reactivación económica.

Brenda Ríos, abanderada del Partido Verde Ecologísta, subrayó que el Gobierno del Estado no ha mostrado una empatía a favor de los comerciantes, ni existe un plan para ayudarlos, aunque aparentemente se anunció, cuando a su punto de vista desde el inicio de la contingencia se les debió haber auxiliado.

“El Gobierno debe de estar para apoyar al comercio y pareciera ser todo lo contrario (…) También soy empresaria y nos la hemos tenido que rifar solos y no se vale. El Estado voltea a otros sectores que no son prioridad y les voy a poner un ejemplo: obras de 100 pesos que cuestan 200, y es ahí a donde se está yendo el recurso. Están solos los pequeños y medianos empresarios; sabemos quiénes son los que siempre se llevan ‘el pastel completo’, no tengo que decir nombres, siempre ha sido así y son los que pagan las campañas de los candidatos que andan gastando 500 millones de pesos en campaña”, dijo.

Frida Moreno, también candidata del Verde, mencionó que buscan crear un vínculo con los dueños de negocios pequeños, pues son una fuente importante en la economía interna del municipio de Cuauhtémoc, razón por la que se dispusieron a escucharlos y tomar nota de sus necesidades e inconformidades.

