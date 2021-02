Pérdidas de más del 60% en el comercio por apagón, en Cuauhtémoc

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- Julián Estrada, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Canaco, informó que se estima una pérdida de más del 60% en ventas en el comercio formal a causa del apagón del lunes. Explicó que aunque algunos negocios continuaron operando, mucha gente optó por irse a su casa ante la incertidumbre que el fenómeno generó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por su parte, el empresario menonita Johan Klassen, expuso que durante el lunes algunos negocios del corredor comercial continuaron abiertos gracias a plantas de luz, ya sea propias o rentadas, sin embargo muchos se vieron limitados en su operatividad y servicio. Varios se vieron obligados a cerrar.

Agregó que el servicio de energía eléctrica regresó al corredor, en el tramo Cuauhtémoc a Álvaro Obregón, hasta la mañana de martes.

Julián Estrada expuso que sin duda las pérdidas son millonarias en lo comercial y lo industrial, pero de momento no hay números exactos.

“Todavía no se termina de normalizar. Las oficinas del Centro Coordinador Empresarial permanecen sin luz y también parte del complejo industrial. Es difícil saber los datos exactos, no obstante tomando como base las ventas de un lunes normal, las pérdidas del comercio pueden ser del 60 o hasta el 70%. Nos afectó a todos de una u otra manera”, dijo.

A su punto de vista la raíz de apagón en gran parte del país, fue la parte de falta de prevención por parte del Gobierno Federal, pues se trata del segundo fenómeno similar en lo que va del año “y la vez pasada no había temperaturas bajas en Estados Unidos”.

Subrayó que la Federación no quiere promover las energías limpias y busca regresar a los mexicanos a los setentas con el carbón y el petróleo, lo que no va a ayudar a que este tipo de problemas ya no se repitan.