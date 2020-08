Pese a contingencia, tres emprendedoras abren sus estéticas

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- Tres mujeres jóvenes que no tenían los recursos para obtener una formación, fueron parte de los beneficiarios del programa Desafío Cuauhtémoc, y luego de estudiar estilismo becadas abrieron sus estéticas pese a la contingencia.

Se trata de Kasandra Rivas, de 17 años; Zulema Baca, de 20 años; y Laura Yocelin Ortega, de 18 años; quienes formaron parte de la Cuarta Generación de Desafío, un programa perteneciente a Fundación Comunitaria de la Frontera Norte y respaldado financieramente por Ficosec.

Yaneli Morales, coordinadora de Desafío Cuauhtémoc, informó que la Cuarta Generación está conformada por 40 jóvenes, quienes concluyeron diversas carreras técnicas con el apoyo de Cenaltec y Cecati 138.

Expuso que el 77% de ellos en este momento ya tiene trabajo y hubo quienes iniciaron su propio negocio.

Como en cada generación, se trata de personas de entre 16 y 29 años que en antes de ingresar “ni estudiaban ni trabajaban”, y nadie les daba una oportunidad para superarse, pues debido a sus condiciones económicas y falta de motivación, estaban estancados.

La “operación rescate” a través de Desafío Cuauhtémoc ha cosechado extraordinarios testimonios de superación, como el caso de Kasandra Rivas, quien inmediatamente entró a laborar a un salón de belleza que lamentablemente fue cerrado por la pandemia.

Sin embargo, “no se rajó” y buscó la manera de poner en práctica los conocimientos adquiridos en Cecati 138, por lo que migró a la ciudad de Chihuahua con todo y su material de trabajo, y con el apoyo de su familia rentó un local a bajo costo y tuvo las agallas de abrir su propia estética en plena contingencia.

“Estética Kas” se ubica al norte de la capital, abrió el 25 de mayo y a la fecha continúa operando.

“Gracias a Dios, a el personal del programa Desafío y a mi maestra de capacitación. Esto no lo hubiera logrado sola, inmensas gracias. Por la oportunidad que me dieron hoy tengo mi propia estética, y después de no hacer nada durante todo un año hoy tengo trabajo. Gracias y siempre recordaré su gran ayuda y el beneficio que tiene el programa Desafío”, expresó.

En tu testimonio agradece a quienes le dieron la oportunidad de aprender un oficio

Por otra parte, Zulema abrió su estética en su casa, en la colonia Reforma, al igual que Laura Yocelin en la colonia Emiliano Zapata.













