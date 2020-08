Pide Alcalde de Cuauhtémoc no politizar tema del Imss

Cd. Cuauhtémoc, Chih.- El alcalde Romeo Morales manifestó que no quiere que llegue a meterse en el asunto del Imss "gente a la que no le interesa" y pidió no politizar el tema, pues recientemente dialogó con personas en las que detectó otros intereses. Realizó un tercer llamado al Delegado del Imss para dialogar, el último, "porque después vamos a actuar”.

“Quiero pedir a mucha gente que está intentando politizar este problema, que se abstengan por favor. Este no es un problema político, es un problema de salud que tenemos que ver por todos los derechohabientes que están adscritos a este HGZ número 16, y me refiero a todos”, mencionó.

Al preguntarle nombres, pues extraoficialmente se mencionó que algunos delegados federales acudieron, dijo que el sábado sostuvo una reunión con personas “que no debieron haberse venido a meter. Son personas que buscan otro interés. No son bienvenidas si vienen con otro interés. Ahorita no es el momento ni estoy en condiciones”.

El Presidente Municipal comentó que la mensualidad pasada del pago de las contribuciones de empleados se realizó, sin embargo cumplirá su promesa de no realizar el siguiente depósito, pues “ya estamos cansados de regalar dinero”.

Expuso que este martes nuevamente trató de comunicarse con el delegado Arturo Bonilla, pero la secretaria particular quería pasarle a un jefe de área, el de Prestaciones Médicas, lo que no aceptó, pues a su punto de vista el problema lo tiene que resolver con la cabeza directa.

Dijo que la secretaria le comentó que el Delegado estaba ausente por cuestión médica.

A este pronunciamiento le antecede que el 18 de agosto el Presidente Municipal denunció que empleados de la Alcaldía con síntomas de Covid no fueron bien atendidos en la Clínica 16, anunciando que dejaría de pagar 400 mil pesos de cuotas correspondientes a 976 empleados hasta en tanto mejorara el servicio.

Posteriormente, el 21 de agosto hizo un exigencia al Delegado a mejorar los servicios, argumentando que no hay oftalmólogo. Informó que crearía un comité municipal que supervisara el desempeño del Imss y que la Presidencia pagaría los estudios médicos que niega a los pacientes y luego obligaría al Seguro Social a pagarlos.

Este martes, mencionó que a su punto de vista la directora del nosocomio, la doctora Gabriela Batres, o bien el mismo delegado, “no hacen nada para que no los corran”.

“¿Qué quiero? Que se brinde lo mínimo necesario a la salud, no estoy pidiendo otra cosa. Delegado: conmigo va a llegar a buen acuerdo sin que venga otra gente. Usted y yo nos sentamos y platicamos con el respeto debido y nos arreglamos. Ambos sabemos que podemos resolver la situación”, dijo.

El Alcalde comentó que el asunto lo enviará a la Ciudad de México y ayer reiteró que otra medida que tomará será el supervisar personalmente cómo trata el Imss a los derechohabientes, “vamos a darles el servicio y ellos lo tienen que pagar”.

Envió un mensaje a los ciudadanos diciéndoles que no están solos y reprochó que desde el primer momento en que se pronunció no ha obtenido respuesta alguna por parte del Seguro. “¿Será que estamos diciendo la verdad? ¿No quieren enfrentar el problema? O ¿Será que yo estoy mintiendo?”.





