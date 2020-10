Pide diputado usar bien el cubre bocas

Cuauhtémoc, Chih.- “Yo siempre he estado en contra de que se cierren establecimientos como gimnasios y otros, pero si el Gobernador Javier Corral, está tomando estas medidas, es porque simplemente el sistema de salud está rebasado”, afirmó el diputado local Obed Lara Chávez, quien pidió a la ciudadanía acatar las medidas de prevención, sobre todo el uso de cubre bocas, el cual debe utilizarse de manera adecuada y no como “hamaca para la papada”.

Expresó que la comunidad, en gran medida ha sido irresponsable, al no utilizar los métodos de prevención que se exigen por parte de la autoridad, además de que hay renuencia, incluso enojo por parte de los habitantes por la pandemia y aunque expresó estar consciente de que la afectación hacia el sector económico es fuerte, consideró que el mayor problema radica, no en los negocios y la industria, sino en el comportamiento de cada individuo que se niega a usar el cubre bocas o a lavarse de las manos frecuentemente.

“No queremos dejar de festejar el cumpleaños, de ir de paseo y todo eso contagia”, aseveró.

No obstante, la semaforización estatal y las disposiciones, el municipio, a través de las autoridades locales, ya han confirmado que no se sancionará a los establecimientos que no cierren, pero sí habrá mano dura con aquellas personas que realicen fiestas y reuniones sociales.

El Secretario del Ayuntamiento Francisco Sáenz Soto y funcionarios involucrados en la prevención Covid-19 decidieron seguir con las medida establecidas por el semáforo naranja, por lo que municipio no puede autorizar la apertura debido que es lineamiento federal y estatal, sin embargo no habrá sanciones por parte del municipio, pero si seguir verificando las medidas sanitarias.

Lara Chávez, por su parte, expresó que nunca ha estado a favor del cierre de establecimientos, sin embargo, apoya que se observe de manera estricta el uso de cubre bocas, así como las medidas que se han establecido previamente y destacó que no está de acuerdo en que expendios de bebidas alcohólicas sigan abiertos y se limiten otros giros como las iglesias y centros deportivos.

Afirmó que las autoridades deben ser muy severas en la vigilancia, pues el clandestinaje, al haber ley seca, tiende a aumentar y es ahí, donde realmente está el problema, por lo que pidió a la gente hacer conciencia y priorizar siempre la salud.

Insistió en que el cubrebocas se utilice de manera adecuada, es decir, tapando la nariz por completo, y hasta debajo de la barbilla, pues de otra manera no sirve de nada y es inútil, comentó que mucha gente le argumenta que no lo usa porque le molesta o le impide respirar adecuadamente, pero recordó que es peor estar en un hospital, intubado.

