Pide El Barzón regularización de autos 'chuecos'

Cuauhtémoc, Chih.- ¿Por qué no en lugar de decomisar, plantean una regularización?, cuestionó Jorge Luis Domínguez, líder del Barzón en Cuauhtémoc, organización que vende engomados para autos chuecos en la región. expresó que no hay información sobre un proceso de aseguramiento por parte de las autoridades, sin embargo, de ser así, afirmó que la gente “se va a defender”.

Luego del anuncio que hiciera el Gobernador Javier Corral, en Ciudad Juárez, de que se hizo un acuerdo para el decomiso de autos de procedencia extranjera internados de manera ilegal en el país, propietarios en Cuauhtémoc entraron en incertidumbre, pues temían que las acciones llegaran hasta esta comunidad, sin embargo, el fiscal de Zona, Jesús Manuel Carrasco Chacón, informaría que no había recibido instrucciones al respecto, pero que estaban en espera de las indicaciones para saber cómo se procederá en esta zona. Local Inicia hoy el decomiso de autos 'chuecos'

Organizaciones varían en sus estimaciones sobre la cantidad de autos chuecos que circulan en el occidente, según registran pudieran ser arriba de 60 mil vehículos, lo que significaría, ya de por sí, un reto, el tener un espacio físico en donde colocar las unidades decomisadas.

A través de acuerdos que se han hecho en las reuniones de coordinación entre autoridades, se da tolerancia de circulación a aquellas unidades que no excedan el modelo 2010, que no traigan vidrios polarizados en exceso y que el conductor cumpla con requisitos como licencia de conducir y seguro de daños a terceros, haciendo hincapié en que el engomado no sirve de nada, cuando una unidad es requerida por las autoridades.

Cuauhtémoc es reconocido como el paraíso de los chuecos, pues desde hace décadas que aquí circulan y se comercializan unidades con tales características, las cuales son producto del contrabando que se genera gracias a la corrupción en los puntos aduanales y por parte de elementos federales y estatales en las carreteras por donde se trafica con este tipo de vehículos. Local "Decomisos de vehículos, afectación al patrimonio familiar": Bazán

Autoridades refieren que el dinero para la compra de estas unidades, también puede provenir de actividades ilícitas del crimen organizado que “lava” sus recursos con la compra-venta de autos chuecos.

Hasta el momento, en Cuauhtémoc se ha permitido transitar en los chuecos o chocolates, como la gente les nombra de manera común, sin embargo, el propio fiscal Carrasco, ha insistido a las familias que no inviertan su patrimonio en unidades de esta naturaleza, pues los puede llevar no solo a perder el recurso, sino a entrar en conflicto con la ley, al verse acusados de contrabando.

Por su parte, Jorge Luis Domínguez, recriminó que los gobiernos no accedan a un proceso de regularización y que justo en este periodo de pandemia, cuando debieran ver como un posible ingreso de dinero la nacionalización de los autos que ya están en territorio mexicano, opten por el decomiso, que solo afecta al último eslabón de la cadena de corrupción que se tiene con los autos chuecos.