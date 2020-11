Piden a la comunidad no regalar animales en Navidad

Cuauhtémoc, Chih.- A la fecha hay 30 perros en espera de ser adoptados por una familia responsable en Cuauhtémoc, informó el director del Antirrábico, Aníbal Valles, quien pidió a los habitantes de esta ciudad que no regalen animales en las fiestas decembrinas, ya que los cachorros, no son juguetes y se den la oportunidad de darle un hogar a un can rescatado de las calles.

“Desafortunadamente nos han reducido más del 90 por ciento las adopciones, tenemos más de 30, entre cachorros, adultos, de talla grande, mediana. Estamos teniendo una o dos adopciones por semana”, expresó el médico veterinario, quien expresó que es insuficiente para dar cabida a la gran cantidad de animales que son llevados a este lugar.

El tener una mascota es una gran responsabilidad y al momento de acudir, sí sea su necesidad, no nada más por hobbie, especificó el director del Centro de Adopción Canina de Cuauhtémoc, lo que antes se conocía como el Antirrábico y que se ubica sobre la avenida Juárez y 25.

“No nada más para la época navideña, hay ocasiones que la gente busca una mascota para un niño o niña de un año de edad y es cuando no saben cómo tratar a otro ser vivo, probablemente los puedan maltratar o hasta matarlos, no son regalos, son responsabilidad de los adultos”, expresó.

Un cachorro puede desarrollarse junto a un bebé, siempre y cuando haya un adulto supervisando que se trate de manera digna y responsable, para ambos, pues se debe tener conciencia de la importancia de tratar bien a las mascotas, de cualquier tipo.

Sin embargo, lo recomendable es la adopción, pues le da la posibilidad a los animales de tener un hogar donde se hagan cargo de ellos, donde puedan enseñar la importancia del respeto y cuidado de un ser vivo.

